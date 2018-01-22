Sosyal medyada terör propagandası yapanlara operasyon

Afrin'dek YPG/PKK hedeflerine yönelik Zeytin Dalı Harekatı'nın başlamasının ardından terör örgütü sosyal medyadan propaganda yapmak için harekete geçti.
Sağduyulu davranan sosyal medya kullanıcıları terör propagansı yapanları bir bir açığa çıkarttı.
İçişleri Bakanlığı, yapılan incelemelerin ardından teröre hizmet eden 24 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.
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