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Sosyal medyada terör propagandası yapanlara operasyon

İçişleri Bakanlığı, harekatına yönelik olarak sosyal medyadan terör propagandası yapan 24 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

Sosyal medyada terör propagandası yapanlara operasyon

'dek / hedeflerine yönelik Zeytin Dalı Harekatı'nın başlamasının ardından terör örgütü sosyal medyadan propaganda yapmak için harekete geçti.

Sağduyulu davranan sosyal medya kullanıcıları terör propagansı yapanları bir bir açığa çıkarttı.

İçişleri Bakanlığı, yapılan incelemelerin ardından teröre hizmet eden 24 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.
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  • 22 Ocak 2018, Pazartesi 11:23
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