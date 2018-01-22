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Her şehidimizin intikamı böyle alındı

Terör örgütü /YPG'yi kapsamıyla jetlerle vuran askerlerimiz, örgüte ölüm yağdıran bombaların üzerine şehitlerimizin isimlerini yazdı.

Her şehidimizin intikamı böyle alındı

TSK'nın 'de / mevzilerine yönelik başlattığı tüm hızıyla devam ediyor. Havadan F-16'ların bombardımana tuttuğu terör yuvaları, karadan da Mehmetçik ve ÖSO ile birlikte süpürülüyor.

Suriye sınırımızda bulunan Hatay'da da topçu birlikleri Afrin'e yönelik obüs atışlarını kesintisiz devam ettirirken, birliklerden gelen bir fotoğraf hem duygulandırdı, hem de gururlandırdı.

ŞEHİTLERİN İSİMLERİYLE BOMBALANIYOR
Afrin'de başlatılan Zeytin Dalı Harekatı'nda kullanılan mühimmatların üzerine başta Fırat Kalkanı Harekatı'nda şehit düşen 72 askerimizin isimleri olmak üzere terörle mücadelede hayatını kaybeden Mehmetçik'in isimleri yazıldı.

"Şehitlerimizin kanı yerde kalmayacak" mesajlarıyla paylaşılan karelerde, obüs mermilerinin üzerindeki isimler görenleri hem duygulandırdı, hem de gururlandırdı.
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  • 22 Ocak 2018, Pazartesi 10:06
YORUMLAR 2 yorum yapıldı

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yaman yaman

inanıyorum o mermilere isimleri yazan şehitlerimizin ruhları o mermilerle düşmanın kalbine saplanacak

Aynı Görüşte misiniz?
evet1
hayır0
cevapla 22.01.2018 12:52
Ali Ali

Çok güzel Allah zaferlerimizi daim eylesin

Aynı Görüşte misiniz?
evet1
hayır0
cevapla 22.01.2018 12:22
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