Jetler yeniden havalandı

Diyarbakır 8'inci Ana Jet Üssü ve Konya'da hareketlilik sürüyor. TSK'nın Afrin'e yönelik "Zeytin Dalı Operasyonu"nun başlamasıyla birlikte dün çok sayıda F-16 savaş uçağının kalkarak, kara birliklerinin gideceği güzergahtaki terörist unsurlarını vurduğu 8'inci Ana Jet Üssünde saat 12.15'ten itibaren yeniden hareketlilik başladı.

Alarm durumunun birkaç gün önce turuncudan kırmızıya geçtiği ve Eskişehir, Balıkesir ve Merzifon'dan savaş uçaklarının takviye edildiği üsten çok sayıda F-16 havalandı.

SAVAŞ JETLERİ HEDEFLERİ BOMBALIYOR

Aynı şekilde Konya'daki üstende savaş uçaklarının art arda havalandığı bildirildi.

Bomba yüklü olarak peş peşe havalanan savaş uçaklarının Suriye yönüne hareket ederek hedefleri bombalamaya başladığı bildirildi.

İNCİRLİK ÜSSÜ'NDEN DE HAVALANDILAR

Adana'nın Sarıçam ilçesinde bulunan İncirlik Üssü'nde de Türk Hava Kuvvetleri'ne ait kargo uçaklarının hareketliliği devam ederken, F-16 savaş uçaklarının da pist başı yapması dikkat çekti. Bir süre sonra da F- 16'lardan 2'si kalkış yaptı. 4 adet F 16 da pist başında hazır bekledi.