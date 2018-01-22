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'da kurban kesilerek uğurlandı

Afrin'e müdahale için 'da bekleyen Mehmetçik, yörük çadırından gelen nin ziyaretiyle moral buldu.

Hatayda Türk askeri kurban kesilerek uğurlandı

'daki yörük çadırında yaşayan bir si, askerlerimizi ziyaret etti. Gece Türk tanklarının sesini duyduğunu ve uyuyamadığını belirten yörük kadın, "Ayağına taş değmesin" diyerek Mehmetçik'e dua etti. Askerleri ziyaret eden kadın, Harekatı'na katılmak üzere olan Türk askerlerini kurban keserek uğurladı.

ÇADIRLARINDAN ÇIKIP MEHMETÇİK'İN YANINA GİTTİLER
Türk Silahlı Kuvvetleri'nin, Afrin'den terör örgütlerini temizlemek için başlattığı Zeytin Dalı Harekatı'na katılması için Hatay'dan da askeri sevkiyat yapıldı. Hatay sınırında bulunan Türk tanklarını görenlerin evlerinden ve çadırlarından çıkarak yanlarına gidip dua etmesi, duygulu anların yaşanmasına neden oldu.
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  • 22 Ocak 2018, Pazartesi 10:27
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