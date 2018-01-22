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askerleri, 'dan kurtardıkları köyde!

'nın 3 gün önce başlattığı Afrin harekatı devam ederken 'nin elinden kurtarılan köy sayısı da 11'e çıktı. Kurni köyüne giren bir askerinin köylülerle konuşarak “Bizim düşmanımız Kürtler değil . Düşmanımız bir. Biz sizi kurtarmaya geldik” dedi.

ÖSO askerleri, PKKdan kurtardıkları köyde!

'nin () Afrin'e yönelik Zeytin Dalı Harekatı kapsamında 11 köy kontrol altına alındı.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Suriye'nin kuzeybatısında bulunan Afrin'e yönelik Zeytin Dalı Harekatı'nın üçüncü gününde devam ediyor. Dün bazı köyleri ele geçirdiğini duyuran Özgür Suriye bölgede ilerleyişini sürdürüyor. Türk ordusunun Afrin'e yönelik başlattığı Zeytin Dalı Harekatı'nda ilk 48 saatinde 7.5 kilometre içeri girildi. Kırıkhan-Hassa hattının karşısındaki Afrin'e bağlı Raco, Şedia ve Surki bölgelerinde teröristlerle çatışmalar yaşandı. Terör örgütünün kontrolünde bulunan 21 nokta kullanılamaz hale getirildi. Terör örgütü tarafından yollara döşenen 17 bombalı tuzak etkisiz hale getirildi.

TSK ve , ilk iki gününde 3 koldan girdiği Afrin'in PYD-'nin elinde bulunan 11 köyünü fazla bir direniş görmeden kontrol altına aldı. Bu köylerde bulunan bazı teröristleri sağ olarak ele geçirildi. Afrin'in içine doğru 7.5 kilometre girildi.

Tük Silahlı Kuvvetleri ve Özgür Suriye Ordusu, Azez-Gülbaba hattında yer alan Afrin'in Raco, Bülbül kasabalarına bağlı Şenkal, Kurni, Bali, Edamanlı köyü, Kita, Kordo ve Bibno mezralarını ve bölgedeki dört tepeyi ele geçirdi.

Kurni köyüne giren bir ÖSO askeri köyü ele geçirdiğini ve ilerlemeye devam ettiklerini söyledi. Köylülerle görüşme yapan ÖSO askeri "Bizim düşmanımız Kürtler değil . Düşmanımızı bir. Biz sizi kurtarmaya geldik" diye konuştu. Köylüler ÖSO askerlerine teşekkür ederek, durumlarından memnun olduklarını söyledi.
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  • 22 Ocak 2018, Pazartesi 13:37
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