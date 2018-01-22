Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Afrin'e yönelik Zeytin Dalı Harekatı kapsamında 11 köy kontrol altına alındı.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Suriye'nin kuzeybatısında bulunan Afrin'e yönelik Zeytin Dalı Harekatı'nın üçüncü gününde devam ediyor. Dün bazı köyleri ele geçirdiğini duyuran Özgür Suriye Ordusu bölgede ilerleyişini sürdürüyor. Türk ordusunun Afrin'e yönelik başlattığı Zeytin Dalı Harekatı'nda ilk 48 saatinde 7.5 kilometre içeri girildi. Kırıkhan-Hassa hattının karşısındaki Afrin'e bağlı Raco, Şedia ve Surki bölgelerinde teröristlerle çatışmalar yaşandı. Terör örgütünün kontrolünde bulunan 21 nokta kullanılamaz hale getirildi. Terör örgütü tarafından yollara döşenen 17 bombalı tuzak etkisiz hale getirildi.

TSK ve ÖSO, ilk iki gününde 3 koldan girdiği Afrin'in PYD-YPG'nin elinde bulunan 11 köyünü fazla bir direniş görmeden kontrol altına aldı. Bu köylerde bulunan bazı teröristleri sağ olarak ele geçirildi. Afrin'in içine doğru 7.5 kilometre girildi.

Tük Silahlı Kuvvetleri ve Özgür Suriye Ordusu, Azez-Gülbaba hattında yer alan Afrin'in Raco, Bülbül kasabalarına bağlı Şenkal, Kurni, Bali, Edamanlı köyü, Kita, Kordo ve Bibno mezralarını ve bölgedeki dört tepeyi ele geçirdi.

Kurni köyüne giren bir ÖSO askeri köyü ele geçirdiğini ve ilerlemeye devam ettiklerini söyledi. Köylülerle görüşme yapan ÖSO askeri "Bizim düşmanımız Kürtler değil PKK. Düşmanımızı bir. Biz sizi kurtarmaya geldik" diye konuştu. Köylüler ÖSO askerlerine teşekkür ederek, durumlarından memnun olduklarını söyledi.