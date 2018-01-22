Düşmedim itildim!

İstanbul Beylikdüzü'nde yaşayan Zümrüt Akmanoğlu'nun (28) hayatı, 1Mayıs 2013'te karardı. Bir plazanın altıncı katından düşen genç kadın, felç kaldı. Hafızası olaydan iki ay öncesine kadar sıfırlandı. Aradan geçen 5 yılın ardından ise yaşadıklarını bir bir hatırlamaya başladı. Kayıtlara "İntihar girişimi" olarak geçen olay için, "Biri beni itti" diyen talihsiz kadın şunları anlattı: Olay günü dışarı çıkmışım. Eşinden uzun zaman önce ayrılmıştım. O sıralar restoran sahibi olan Erol A. ile birlikteydim. Kendisinden birçok kez evlenme teklifi aladım. Fakat aradaki 12 yaş farkı nedeniyle reddettim. Olaydan önce Erol A. birçok kez beni Beylikdüzü'ne çağırdı, kabul etmedim. Çok ısrarcıydı. Tekliflerini kabul etmediğim için yapmış olabilir."
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