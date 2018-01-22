Dile kolay!

Holiganların saldırısına uğrayan gence ilk müdahaleyi kulüp başkanı yaptı. Olay, dün Antalya'da SüperAmatör Ligi'ne çıkma mücadelesi veren Mahmutlar Spor ile ZeytinköySpor müsabakası öncesi yaşandı. Takımlarını desteklemek için Alanya'dan gelen yaklaşık 50 kişilik taraftar grubu, iddialara göre, Zeytinköy Spor taraftarlarının saldırısına uğradı. Mahmutlar Spor taraftarından 16 yaşındaki Samet Karakoç (16), başına aldığı taş darbesiyle yere yığıldı. Yaralanan gencin dili boğazına kaçtı. Nefes alamayan gence ilk müdahaleyi, MahmutlarKulüp Başkanı Yılmaz Bağışlar yaptı. Doğum gününde annesinden izin alarak Alanya'dan Antalya'ya gittiği öğrenilen Karakoç hastaneye kaldırıldı. Gencin sağlık durumunun iyi olduğu açıklandı.
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