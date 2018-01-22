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Dile kolay!

16 yaşındaki Samet, doğum gününde holiganların saldırısına uğradı. Dili boğazına kaçtı. İlk müdahaleyi yapan kulüp başkanı, gencin hayatını kurtardı

Dile kolay!
Holiganların saldırısına uğrayan gence ilk müdahaleyi kulüp başkanı yaptı. Olay, dün 'da Süper Amatör Ligi'ne çıkma mücadelesi veren Mahmutlar Spor ile Zeytinköy Spor müsabakası öncesi yaşandı. Takımlarını desteklemek için 'dan gelen yaklaşık 50 kişilik taraftar grubu, iddialara göre, Zeytinköy Spor taraftarlarının saldırısına uğradı. Mahmutlar Spor taraftarından 16 yaşındaki Samet Karakoç (16), başına aldığı taş darbesiyle yere yığıldı. Yaralanan gencin dili boğazına kaçtı. Nefes alamayan gence ilk müdahaleyi, Mahmutlar Kulüp Başkanı Yılmaz Bağışlar yaptı. Doğum gününde annesinden izin alarak Alanya'dan Antalya'ya gittiği öğrenilen Karakoç hastaneye kaldırıldı. Gencin sağlık durumunun iyi olduğu açıklandı.
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  • 22 Ocak 2018, Pazartesi
  • Gazete
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