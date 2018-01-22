Terör örgütlerinin sesi Cumhuriyet gazetesi

İhanet medyası Cumhuriyet gazetesi terör örgütlerinin sesi olmaya devam ediyor.
Türkiye'nin Afrin'de teröristlere yönelik başlattığı operasyonda YPG'li teröristler mevzilerini boşaltırken, kayıplar verdiği gelen bilgiler arasında.
Operasyona giden askerlere halk tam destek verirken, Cumhuriyet gazetesinin internet sitesinde yer alan haberler büyük tepki çekti.
Haberde yaralanan teröristlerden siviller diye bahseden Cumhuriyet gazetesi, 'Türkiye ve ÖSO güçleri Bilbile bölgesinden Afrin'e girmek istediler ancak YPG güçlerimiz izin vermedi' şeklinde ifadelere yer verdi.
kalan karakter 1000
içimizdeki ekmeksizler işte.bu memleketin ekmeğini yiyip suyunu içen vatan hainlerine zehir zıkkım olsun inşallah.
PKK YAYIN ORGANLARI KAPATILSIN
Yahu CUMHURİYET GAZETESİ resmen PKK YAYIN ORGANI olmuş kapatın gitsin
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.