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Terör örgütlerinin sesi gazetesi

gazetesi Afrin operasyonundan rahatsızlığını alçakça haberler yaparak ortaya koyuyor.

Terör örgütlerinin sesi Cumhuriyet gazetesi
İhanet medyası gazetesi terör örgütlerinin sesi olmaya devam ediyor.

'nin Afrin'de teröristlere yönelik başlattığı operasyonda 'li teröristler mevzilerini boşaltırken, kayıplar verdiği gelen bilgiler arasında.

Operasyona giden askerlere halk tam destek verirken, Cumhuriyet gazetesinin internet sitesinde yer alan haberler büyük tepki çekti.

Haberde yaralanan teröristlerden siviller diye bahseden Cumhuriyet gazetesi, 'Türkiye ve güçleri Bilbile bölgesinden Afrin'e girmek istediler ancak YPG güçlerimiz izin vermedi' şeklinde ifadelere yer verdi.

İşte Cumhuriyet gazetesinin o skandal satırları:
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  • 22 Ocak 2018, Pazartesi 20:22
YORUMLAR 3 yorum yapıldı

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avcı avcı

içimizdeki ekmeksizler işte.bu memleketin ekmeğini yiyip suyunu içen vatan hainlerine zehir zıkkım olsun inşallah.

Aynı Görüşte misiniz?
evet1
hayır0
cevapla 23.01.2018 00:35
MKA MKA

PKK YAYIN ORGANLARI KAPATILSIN

Aynı Görüşte misiniz?
evet1
hayır0
cevapla 22.01.2018 23:35
MGK MGK

Yahu CUMHURİYET GAZETESİ resmen PKK YAYIN ORGANI olmuş kapatın gitsin

Aynı Görüşte misiniz?
evet1
hayır0
cevapla 22.01.2018 23:35
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