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  2. Konu teröristler olunca yine ortaya çıktı!

teröristlerine soruşturma

TSK tarafından Afrin'e düzenlenen operasyonla ilgili halkı provoke ederek kara propaganda yapmaya çalışan hainler hakkında soruşturma başlatıldı.

Sosyal medya teröristlerine soruşturma

TSK'nın, hudut güvenliği ve bölgede istikrarı sağlamak amacıyla Suriye'nin kuzeybatısındaki Afrin bölgesinde, PYD/PKK ve DEAŞ'a mensup teröristleri etkisiz hale getirmek amacıyla başlattığı Zeytin Dalı Harekatı'nın ardından, hesaplarından terör örgütleri lehine propaganda yapanlar takibe alındı.

GERÇEK DIŞI BİLGİLERE SORUŞTURMA
Ankara, Van, Diyarbakır, Mardin ve Muş Cumhuriyet Başsavcılıklarının yaptığı çalışmaların ardından terör ve terör örgütleri lehine paylaşımlarda bulunanlar ile harekatla ilgili gerçek dışı bilgileri aktaranlara yönelik soruşturma başlatıldı.

FOTOĞRAF PAYLAŞIMLARI İNCELENİYOR
Başsavcılıklar, Afrin'de çekildiği ileri sürülen ve gerçeği yansıtmayan fotoğraf paylaşımlarını da incelemeye aldı.

Van Erciş Cumhuriyet Başsavcılığının Zeytin Dalı Harekatına yönelik sosyal medyada başlatılan kirli propagandada kullanılan ve 2016'da çekilen yaralı çocuk fotoğrafı paylaşımı da başsavcılıkların yürüttükleri soruşturma arasında yer aldı.

Mardin Cumhuriyet Başsavcılığınca bir kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Muş Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında ise bir kişi gözaltına alındı.
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  • 21 Ocak 2018, Pazar 17:44
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