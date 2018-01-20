Zeytin Dalı operasyonu için havalanan 72 uçağın sırrı

TSK'nın Afrin'de PYD/PKK hedeflerine yönelik başlattığı Zeytin Dalı Harekatı'nın ilk gününde terör hedefleri havadan vuruldu. Dün saat 17.00'de başlayan harekatta TSK'nın açıklamasına göre Türk savaş uçakları 18.30 itibarıyla belirlenen 113 PYD/PKK hedefinden 108'ini vurdu. Harekata 72 uçak katıldı. Harekata katılan uçak sayısı Türkiye'nin Suriye'de DEAŞ'a karşı yürüttüğü Fırat Kalkanı Harekatı'nı akıllara getirdi.

24 Ağustos 2016'da başlayan ve 7 ay 5 gün sonra yani 29 Mart 2017'de tamamlanan Fırat Kalkanı Harekatı'nda 72 şehit vermiştik. 20 Ocak 2017 itibarıyla başlatılan ve Zeytin Dalı adı verilen harekatın ilk gününde havalanan 72 uçak, Fırat Kalkanı'nda şehit olan 72 Mehmetçik'e bir anlamda saygı duruşu oldu.

Zeytin Dalı Harekatı'nın ilk gününde havalanan 72 Türk savaş uçağı 108 terör hedefini vurdu.

FIRAT KALKANI'NDA NE OLMUŞTU?

Suriye'nin Halep ilinin kuzeyinde 24 Ağustos 2016'da (15 Temmuz darbe girişiminden 40 gün sonra) Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Müşterek Özel Görev Kuvveti ve Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) kuvvetleri tarafından gerçekleştirilen harekat tank birliklerinin Cerablus bölgesine girişi ile başladı.

Rahat durun, dedik, durmadılar. 'Bak bizim topraklara saldırmaya, sınırlarımızı zorlamaya tevessül etmeyin' dedik, dinlemediler.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip ErdoğanTamamını okumak için tıklayın

AA'nın derlediği bilgilere göre Gaziantep'in Karkamış ilçesinin karşısında Suriye tarafındaki Türkmen kenti Cerablus'un merkezi harekatın ilk gününde ele geçirildi. TSK destekli ÖSO birlikleri Cerablus'un ardından kentin güneydoğusunda, Fırat Nehri kıyısındaki Cerablus Tahtani'yi terör örgütünden kurtardıktan sonra batıya, Keklice kasabasına ilerledi. ÖSO, bölgenin güneybatısında Elvaniye, Kamir (Haymar) ve Aşağı Karakuyu köylerini DEAŞ'tan alırken Gaziantep'in Elbeyli ilçesinin karşısında yer alan Çobanbey beldesinde (El-Rai) de Memili (Ümmü Sedaye) ve Hacac köylerini ele geçirdi.

Fırat Kalkanı Harekatı'nın birinci haftasında TSK destekli ÖSO birlikleri 400 km² alan içindeki bir ilçe merkezi ile 38 köyü DEAŞ ve PKK/PYD işgalinden kurtarmış ve Suriye içinde 24 kilometre derinlikte güvenli hat oluşturmayı başarmıştı.

DEAŞ'IN TÜRKİYE SINIRI İLE TEMASI KESİLDİ

İlerleyen süreçte harekat, Cerablus'un batısında, Sacu Çayı çemberindeki Ganime, Süveyda, (Aşağı) Kandura, Ras el-Coz ve Beyt Muhammet Hilal köylerine doğru ilerledi. Aynı zamanda Çobanbey beldesindeki ÖSO birlikleri de Hattabat, Molla Yakup ve Kersenli köylerini ele geçirdi.

Cerablus ve Çobanbey'den karşılıklı şekilde ilerleyen TSK destekli ÖSO birlikleri arasındaki mesafe 15 kilometreye kadar düştü. Harekatın 12. gününde, 4 Eylül'de, TSK desteğiyle terör örgütü DEAŞ'a karşı ilerleyen ÖSO, Azez-Cerablus hattını birleştirdi. Böylece terör örgütü DEAŞ'ın Türkiye sınırı ile teması tamamen kesildi.

GÜVENLİ ALANLAR GENİŞLETİLDİ

TSK'nın desteği ile ÖSO birliklerinin yürüttüğü harekatta terör örgütünün sınırla temasının kesilmesinin ardından güvenli bölgeleri Suriye içinde genişletme aşamasına geçildi.

İlk 15 gün içinde yaklaşık 650 km² alan terör örgütlerinden arındırılırken eylül ayının ortasına gelindiğinde Halep'in kuzeyinde yaklaşık 850 km² alan terör örgütü DEAŞ ve PKK/PYD unsurlarından temizlendi, yüze yakın köy kurtarıldı.

Cerablus bölgesinde ulaşılan 24 km derinliğin ardından Çobanbey bölgesinde de sınıra komşu alanlarda Suriye içinde güneye doğru genişletme faaliyetleri başladı. Harekatın 45. gününde Çobanbey bölgesindeki derinlik 20 km'ye ulaştı.

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FIRAT KALKANI'NIN HEDEFİ EL BAB

Türkiye'nin, sınırlarını DEAŞ ve PKK/PYD'den temizlemek amacıyla başlattığı harekatın hedefi terör örgütünün Halep kuzeyindeki kalesi olarak bilinen El Bab ilçesi olarak belirlendi.

Çobanbey bölgesinde Dabık başta olmak üzere ÖSO kontrolündeki Azez ve Kilis il merkezini tehdit eden terör unsurlarının bulunduğu birçok noktayı ele geçiren TSK destekli ÖSO, El Bab'a doğru ilerlemeye başladı.

Suran ve Dabık'ın ardından Ahtarin'i ele geçiren ÖSO, güneye ilerleyerek El Bab merkezinin kuzeyindeki Susyan beldesini ele geçirdi.

PKK/PYD DE HAREKETE GEÇTİ!

Halep'in kuzeyinde Azez ile Cerablus arasında DEAŞ'a karşı mücadele eden ÖSO birliklerinin Bab'a yönelmesi ile Suriye'nin kuzeyinde, Türkiye sınırı boyunca Afrin, Münbiç ve Ayn El Arab, Tel Abyad ve Haseke'yi elinde tutan terör örgütü PKK/PYD de harekete geçti.

Bab'ın batısında ÖSO'nun DEAŞ'tan kurtardığı Tel Cican ve Tel Madik köylerindeki ÖSO güçlerine PKK/PYD ve Esad rejimi tarafından saldırılar düzenlendi. Esad rejiminin varil bombaları ile saldırdığı Fırat Kalkanı Harekatı güçlerine PKK/PYD de karadan saldırdı.

TSK destekli ÖSO güçleri Bab'ın batısında Hazvan, Kufeyr, Azrak ve Dilbaş köylerini doğusunda ise Berazi, Arifiye, Zurzur köylerini ele geçirerek ele geçirerek terör örgütü PKK/PYD'nin Bab'a ilerleyişini durdurdu.

Fırat Kalkanı Harekatı böylece terör örgütü DEAŞ'a karşı gerçekleştirdiği fiili operasyonun yanı sıra diğer bir terör örgütü olan PKK/PYD'nin işgal alanlarını birleştirme amacını da engellemiş oldu.

PKK/PYD, Suriye'nin kuzeydoğusunda Türkiye-Irak sınırı üçgenindeki Haseke'den başlayarak batıya doğru Tel Abyad, Ayn el-Arab (Kobani), Münbiç bölgelerini, Hatay'ın karşısında yer alan Afrin ilçesiyle birleştirmeyi amaçlıyordu. Türkiye'nin yürüttüğü harekat Münbiç ile Afrin bölgelerinin arasındaki alanı örgütün olası işgalinden kurtarmış oldu.