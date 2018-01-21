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Erdoğan'dan Cengiz'e tebrik mesajı

Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, Erdoğan, Cengiz'e tebrik telgrafı gönderdi.

Erdoğandan GS Başkanı Cengize tebrik mesajı

Recep Tayyip Erdoğan, Spor Kulubü Başkanlığına seçilen Mustafa Cengiz'i kutladı.

Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, Erdoğan, Cengiz'e tebrik telgrafı gönderdi.
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  • 21 Ocak 2018, Pazar 22:14
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