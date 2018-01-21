Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Galatasaray Spor Kulubü Başkanlığına seçilen Mustafa Cengiz'i kutladı.
Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, Erdoğan, Cengiz'e tebrik telgrafı gönderdi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Galatasaray Spor Kulubü Başkanlığına seçilen Mustafa Cengiz'i kutladı.
Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, Erdoğan, Cengiz'e tebrik telgrafı gönderdi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.