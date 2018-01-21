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Afrin'de - 'ya karşı birleşti!

'dan terör örgütü ile anlaşarak ABD kontrolünde tahliye edilen 'lılar Afrin'e düzenlenen 'nda 'ya karşı YPG ile birleşti.

Afrinde YPG-DEAŞ TSKya karşı birleşti!

Türkiye sınırını teröristlerden arındırmak için harekete geçen Türk Silahlı Kuvvetleri, hava operasyonuyla Afrin'deki terör noktalarını tek tek imha etti.

TÜRK TANKLARI VURUYOR, ÖSO İLERLİYOR
Bombardımanların ardından; ÖSO birlikleri ile Türk komandolarının sınırı geçmesiyle kara harekatı da resmen başladı.

'nın başarılı hava operasyonlarıyla art arda darbeler vurduğu teröristler, Rusya ve Amerika'dan destek istedi. Ancak Rus ve Amerikan askerleri Afrin'den çekildi.

MEHMETÇİK'E KARŞI TERÖR İTTİFAKI
İstediği desteği tam olarak bulamayan 'li teröristler, 'lı teröristlerle iş birliği yapmaya başladı.

Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında da Mehmetçik'e karşı birleşen terör örgütleri; 'ndan önce 'da da Amerika'nın öncülüğünde iş birliği yapmıştı.

Rakka'daki DEAŞ'lı teröristler, YPG'li teröristlere el sallayarak kentten ayrılmıştı.

Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin değerlendirmelerde bulunan Başbakan Binali Yıldırım, Afrin'deki tüm terör örgütlerinin yok edileceğini söylemişti.

FOTOĞRAF: Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar, Başbakan Binali Yıldırım'a bilgi veriyor.
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  • 21 Ocak 2018, Pazar 13:16
YORUMLAR 3 yorum yapıldı

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avcı avcı

Reis dedi ya topunuz gelsin diye.Türk askerini gördüler ya vallah kurt görmüş çakal gibi kaçarlar

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 21.01.2018 18:51
Abuzer Abuzer

Köpek sürüleri yer yüzündeki bütün hainler birleşse de Kahraman Mehmetçiğim hepinizin hakkından gelecektir

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 21.01.2018 17:44
milliyet&#231;i milliyetçi

Türkiye nin düşmanları daha durun sizin sıçanlarınızı girdiği delikte bulup kuyruğundan tuttuğumuz gibi çıkarıp orada kafalarını ezeceğiz...ezeceğiz ki bir daha kimseye zarar veremesinler...

Aynı Görüşte misiniz?
evet8
hayır1
cevapla 21.01.2018 13:52
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