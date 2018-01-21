Türkiye sınırını teröristlerden arındırmak için harekete geçen Türk Silahlı Kuvvetleri, hava operasyonuyla Afrin'deki terör noktalarını tek tek imha etti.

TÜRK TANKLARI VURUYOR, ÖSO İLERLİYOR

Bombardımanların ardından; ÖSO birlikleri ile Türk komandolarının sınırı geçmesiyle kara harekatı da resmen başladı.

TSK'nın başarılı hava operasyonlarıyla art arda darbeler vurduğu teröristler, Rusya ve Amerika'dan destek istedi. Ancak Rus ve Amerikan askerleri Afrin'den çekildi.

MEHMETÇİK'E KARŞI TERÖR İTTİFAKI

İstediği desteği tam olarak bulamayan YPG'li teröristler, DEAŞ'lı teröristlerle iş birliği yapmaya başladı.

Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında da Mehmetçik'e karşı birleşen terör örgütleri; Zeytin Dalı Harekatı'ndan önce Rakka'da da Amerika'nın öncülüğünde iş birliği yapmıştı.

Rakka'daki DEAŞ'lı teröristler, YPG'li teröristlere el sallayarak kentten ayrılmıştı.

Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin değerlendirmelerde bulunan Başbakan Binali Yıldırım, Afrin'deki tüm terör örgütlerinin yok edileceğini söylemişti.

FOTOĞRAF: Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar, Başbakan Binali Yıldırım'a bilgi veriyor.