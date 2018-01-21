Rus haber ajansı RİA Novosti'ye konuşan Lavrentyev, "Yaklaşımımız tamamen bellidir. Amerikalı askeri birlikleri Suriye'de topraklarında kalmamalı" dedi.
Öte yandan Lavrentyev, ABD'nin 29-30 Ocak tarihlerinde Soçi'de yapılacak Suriye Ulusal Diyalog Kongresine gözlemci olarak katılmasını ümit ettiklerini de kaydetti.
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