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'dan 'ye çok sert tepki

Devlet Başkanının Özel Temsilcisi Aleksandr Lavrentyev, askerlerinin Suriye’de kalma hakkının olmadığını belirtti.

Rusyadan ABDye çok sert tepki

Rus haber ajansı RİA Novosti'ye konuşan Lavrentyev, "Yaklaşımımız tamamen bellidir. Amerikalı askeri birlikleri 'de topraklarında kalmamalı" dedi.

Öte yandan Lavrentyev, 'nin 29-30 Ocak tarihlerinde Soçi'de yapılacak Suriye Ulusal Diyalog Kongresine gözlemci olarak katılmasını ümit ettiklerini de kaydetti.
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  • 21 Ocak 2018, Pazar 20:16
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