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lı gençlerlerden kahraman askerlerimize dua!

’daki Türk ve Sudanlı gençler kahraman askerlerimizin zaferi için Fetih Suresi okuyup dua etti.

Sudanlı gençlerlerden kahraman askerlerimize dua!
Türk Silahlı Kuvvetleri, Afrin'deki terör örgütü PYD/PKK mensuplarına yönelik "Zeytin Dalı Harekatı" adıyla harekata başladı.

Tarihi Afrin operasyonu, dünyada büyük yankı bulmaya devam ediyor. 'da Türk ve Sudanlı gençler kahraman askerlerimiz için Fetih Suresi okuyup dua etti.

İşte o anlar

Sudanlı gençlerlerden kahraman askerlerimize dua!
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  • 20 Ocak 2018, Cumartesi 01:24
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