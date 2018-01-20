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Yeni fenomen

’da sobayı benzinle tutuşturmak isterken evini yakan 83 yaşındaki Ali Dede, fenomen oldu. Amerikalı ünlü programcı Ellen Degeneres’in paylaştığı videosu, 8 milyondan fazla izlendi.

Yeni fenomen
Bolu'da sobayı benzinle tutuşturmak isterken çıkan yangında evi kullanılamaz hale gelen 83 yaşındaki , besledikleri kedilerin soğuk havada dışarıda kaldığını söyleyerek gözyaşlarına boğulmuştu. Yaşlı adamın kedisiyle birlikte evinin yanışını izlemesi, dünyada büyük yankı uyandırdı. ABD'li oyuncu ve komedyen Ellen Degeneres'in sunduğu The Ellen Show, Instagram hesabından Ali Meşe'nin kedisi için üzüldüğü anları gösteren bir video paylaştı. Paylaşılan video 8 milyondan fazla izlendi. Görüntülere binlerce yorum geldi.
İşte o yorumlardan bazıları

BAY Ali, İtalya'da yaşıyoruz ve size yardım etmek istiyoruz.
TÜRKİYE'ye seni ziyarete geleceğim.
BİR kötü olay ardından mutlu eden olaylar zinciri.
BİZİM yeni fenomenimiz Ali Meşe.
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  • 20 Ocak 2018, Cumartesi
  • Gazete
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