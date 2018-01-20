Yeni fenomen

Bolu'da sobayı benzinle tutuşturmak isterken çıkan yangında evi kullanılamaz hale gelen 83 yaşındaki Ali Meşe, besledikleri kedilerin soğuk havada dışarıda kaldığını söyleyerek gözyaşlarına boğulmuştu. Yaşlı adamın kedisiyle birlikte evinin yanışını izlemesi, dünyada büyük yankı uyandırdı. ABD'li oyuncu ve komedyen Ellen Degeneres'in sunduğu The Ellen Show, Instagram hesabından Ali Meşe'nin kedisi için üzüldüğü anları gösteren bir video paylaştı. Paylaşılan video 8 milyondan fazla izlendi. Görüntülere binlerce yorum geldi.
İşte o yorumlardan bazıları
BAY Ali, İtalya'dayaşıyoruz ve size yardımetmek istiyoruz. TÜRKİYE'ye seni ziyaretegeleceğim. BİR kötü olay ardındanmutlu eden olaylar zinciri. BİZİM yeni fenomenimizAli Meşe.
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