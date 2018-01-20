TSK: 108 PKK/PYD hedefi vuruldu

Türk Silahlı Kuvvetleri, Afrin'deki terör örgütü PYD/PKK mensuplarına yönelik "Zeytin Dalı Harekatı" adıyla saat 17.00'den itibaren harekata başladı.



İşte TSK'dan yapılan açıklama:

Harekâtın başlangıcında 7 bölgede tespit edilen PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütüne ait sığınak barınak ve mühimmat deposu olarak kullanılan 108 hedef Hava Kuvvetlerimiz tarafından imha edilmiştir. Harekâta katılan 72 uçak müteakip görevlere hazırlık için emniyetle üslerine dönmüşlerdir.

Harekâtın planlama ve icrasında sadece teröristler hedef alınmakta olup, sivil/masum kişilerin zarar görmemesi için her türlü dikkat ve hassasiyet gösterilmektedir.

MİNNİĞ ASKERİ HAVAALANI VURULDU

Türk savaş uçakları, terör örgütü PYD/PKK'nın işgalindeki Minniğ askeri havaalanını vurdu.

TERÖR ÖRGÜT PYD/PKK'YA AİT 108 SİLAHLI ÜS İMHA EDİLDİ

TSK, 18.30 itibariyle belirlenen 113 PYD/PKK hedefinden 108'ini vurdu. Hastanelere getirilen ölü ve yaralıların tümünün PYD/PKKlı olduğu öğrenildi.

Türk Silahlı Kuvvetlerinden yapılan yazılı açıklamada da Zeytin Dalı Harekatı'nın, Türkiye'nin Suriye sınırlarında ve bölgede güvenlik ve istikrarı sağlamak maksadıyla, Suriye'nin kuzeybatısında Afrin bölgesinde, PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ'a mensup teröristleri etkisiz hale getirmek ve dost ve kardeş bölge halkını bunların baskı ve zulmünden kurtarmak üzere başlatıldığı belirtildi.

Harekatın Türkiye'nin uluslararası hukuktan kaynaklanan hakları, BMGK'nin terörle mücadeleye yönelik özellikle 1624 (2005), 2170 (2014) ve 2178 (2014) sayılı kararları ve BM sözleşmesinin 51'inci maddesinde yer alan Meşru Müdafaa Hakkı çerçevesinde, Suriye'nin toprak bütünlüğüne saygılı olarak icra edildiği belirtilen açıklamada, "Harekatın planlama ve icrasında sadece teröristler ve bunlara ait barınak, sığınak, mevzii, silah, araç ve gereçler hedef alınmakta olup, sivil/masum kişilerin zarar görmemesi için her türlü dikkat ve hassasiyet gösterilmektedir." denildi.

ORGENERAL HULUSİ AKAR İDARE EDİYOR

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Afrin'deki Zeytin Dalı Harekatı'nı Genelkurmay Başkanlığı Karargahı'ndaki harekat merkezinden sevk ve idare ediyor.



TSK, harekat kapsamında sivillerin zarar görmemesi izin azami özen gösteriyor. "Akıllı" mühimmatların da kullanıldığı harekatta hedefler, hassas sistemlerle tek tek tespit ediliyor.

YARALI TERÖRİSTLER HASTANEYE KALDIRILDI

Türk Silahlı Kuvvetleri'ne (TSK) ait savaş uçakları Suriye'nin kuzeyindeki Afrin ilçesinde terör örgütü PYD/PKK'ya ait gözlem noktaları ve çok sayıda hedefi vurdu. Yaralanan teröristler hastaneye kaldırıldı.

Türk savaş uçaklar aralıklarla bombalıyor

Türk savaş uçakları, Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Afrin bölgesindeki terör örgütü hedeflerini belirli aralıklarla bombalıyor.



Hatay'ın Reyhanlı ve Kırıkhan ilçelerinde sınır hattında uçuş yapan Türk savaş uçakları, Afrin kırsalındaki terör örgütü hedeflerini bombalamaya devam ediyor. Afrin kırsalındaki bazı noktalardan dumanların yükseldiği görülüyor.



Türk savaş uçaklarının bölgedeki uçuşu sürüyor.