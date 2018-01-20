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Emniyet Müdürlüğünce düzenlenen da aralarında muhtarların da bulunduğu sahtecilik şebekesi çökertildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kom Şube Müdürlüğü ekiplerince muhtarlar ve kamu görevlilerinin de içinde bulunduğu sahtecilik çetesine karşı 6 aydır sürdürülen çalışma sonucu gerçekleştirilen kapsamında 2 muhtar, 3 nüfus memuru, 2 gayrimenkul evrak takibi ve yabancı şahısların ikametgâh işlemlerini takip işiyle uğraşan emlakçı gözaltına alındı.

Ekiplerce takip ve çalışmanın yapıldığı 6 ay boyunca sahte evraklarla yapılmaya çalışılan milyonluk gayrimenkul satışı son anda engellenerek gerçek gayrimenkullerin gerçek sahibinin mağdur olmasının önüne geçildi.
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  • 20 Ocak 2018, Cumartesi 11:25
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