Antalya İl Emniyet Müdürlüğü Kom Şube Müdürlüğü ekiplerince muhtarlar ve kamu görevlilerinin de içinde bulunduğu sahtecilik çetesine karşı 6 aydır sürdürülen çalışma sonucu gerçekleştirilen operasyon kapsamında 2 muhtar, 3 nüfus memuru, 2 gayrimenkul evrak takibi ve yabancı şahısların ikametgâh işlemlerini takip işiyle uğraşan emlakçı gözaltına alındı.

Ekiplerce takip ve çalışmanın yapıldığı 6 ay boyunca sahte evraklarla yapılmaya çalışılan milyonluk gayrimenkul satışı son anda engellenerek gerçek gayrimenkullerin gerçek sahibinin mağdur olmasının önüne geçildi.