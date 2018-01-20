Cumhurbaşkanı Erdoğan Uşak'ta halka hitap ettiği konuşmasında Afrin operasyonuna değindi.

RAHAT DURUN DEDİK DURMADILAR

"Kato'da Cudi'de Kandil'de bak şimdi de bizim sınırlara tecavüz etmek isteyenler var ve Şimdi Afrin'de rahat durun dedik durmadılar. Sınırlarımızı zorlamaya teşebbüs etmeyin dedik dinlemediler.

Bunlar PYD'dir, YPG'dir dedik. Şimdi işte gereğini biz yapıyoruz. Kendi göbeğimizi kendimiz kesiyoruz. Kimsenin toprağında gözümüz yok ama kimse de bizi rahatsız edemez."



Erdoğan, Atatürk Spor Salonu'nda düzenlenen AK Parti Uşak 6. Olağan İl Kongresi'nde partililere hitabında, Uşak'ta tarihi bir coşkuya şahitlik edildiğini, salonun dışında da içindekilerin üç katı kadar kalabalığın bulunduğunu söyledi.

Uşak siyasi tarihi için 2019'un farklı bir yıl olacağına işaret eden Erdoğan, Uşak'ın memleketine, milletine, toprağına aşkla bağlanmış insanların şehri olduğunu bir kez daha ispat ettiğini belirtti.

Erdoğan, konuşmasının bu kısmında "Dik dur eğilme, Türk milleti seninle" sloganlarına karşılık, "Gençler, hiç endişe etmeyin. Beşer planında bugüne kadar hiçbir gücün önünde eğilmedik. Biz sadece ve sadece Rabbimizin huzurunda rükuda ve secdede eğildik, ancak orada eğiliriz." diye seslendi.

Uşak'ın, Selçuklu'nun ve Osmanlı'nın emaneti olduğunu belirten Erdoğan, "Uşak bize darbeciler tarafından dar ağacında şehit edilen Başbakan merhum Adnan Menderes'in emanetidir. Bizler de son 15 yıldır bu emanete gözümüz gibi bakmaya çalışıyoruz. AK Parti dönemlerinde Uşak her açıdan kalkındı ve büyüdü." ifadesini kullandı.

"KİM DİYORSA BUNU BÖYLE BİR ŞEY YOK"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, hayata geçirdikleri projelerle Uşak'ın, Ege bölgesinin tarım, ticaret ve sanayi bölgesine dönüştüğünü dile getirdi.

Bugüne kadar Uşak'a toplamda 6,5 milyar lira tutarında yatırım yaptıkları bilgisini paylaşan Erdoğan, şöyle devam etti:

"Eğitimde bin 186 yeni derslik inşa ettik. Bugün 33 bini aşan öğrencisiyle fakülte ve yüksek okullarıyla Uşak'a modern bir üniversiteyi biz kazandırdık. Uşak'ta biri 400 yataklı 5 hastaneyle, 13 birinci basamak sağlık kuruluşu olmak üzere toplam 18 sağlık tesisi inşa ettik. Devlet hastanemizi 200 yataklı bir ek binayla büyütüyoruz. TOKİ kanalıyla Uşak'ta 3 bin 517 konutu tamamladık, 777 konutun da inşası devam ediyor.

Fakat en çok hoşuma giden de ne oldu biliyor musunuz? Şu meşhur Tabakhane Deresi vardı ya rezillik, pislik. Bu 'Medeniyiz, çevreciyiz' diyenler, bu dereyi görmüyorlar mıydı? Ne yaptılar? Bu Tabakhane Deresi'ni şimdi görüyorsunuz. Kalktı mı? Kalktı. DSİ'ye teşekkür ediyorum. TOKİ de bu projeyi, oradaki bütün binaları dönüşümle kaldırarak şu anda dükkanlarıyla, konutlarıyla hakikaten bambaşka adeta şehircilik örneği oluştu mu? Şimdi kalan bir kısmı daha var. Orayı da tamamen yıkıyoruz. Bazı arkadaşlar 'Seçime bir sene kaldı, yıkarsak yetiştiremeyiz.' diyormuş. Kim diyorsa bunu; böyle bir şey yok. Hemen yıkıyoruz, temizliyoruz, yerine de hemen diğer tarafta olduğu gibi projemize başlıyoruz."

Erdoğan, derenin kalan kısmının yapımı için kararın demokratik bir şekilde verileceğini belirterek, salonda bulunanlara "kabul edenler" diye seslendi, kalabalıktan cevap olarak "evet" karşılığını aldı.

"KILIÇDAROĞLU DA ŞOFÖRLERİN ONUNLA OLDUĞUNU ZANNEDİYORDU"

Uşak'ta 2002 yılına kadar sadece 31 kilometre bölünmüş yol yapıldığını ifade eden Erdoğan, AK Parti'nin buna 141 kilometre daha eklediğini ve böylelikle toplam bölünmüş yolun uzunluğunu 172 kilometreye çıkardıklarını anlattı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kılıçdaroğlu da 'şoförler benimle' zannediyordu." diyerek, sözlerine şöyle devam etti:

"Öyle değil mi? Kılıçdaroğlu da şoförlerin onunla olduğunu zannediyordu. Bir de 'Yolların halini kamyon şoförlerine sorun' diyor. Eline diline dursun. Her şeyi yap, söyle de bizim şu yaptığımız yollarla ilgili bunu söyleme. Yalnız şunu biliyorum; bakın biz 1 milyon taşerona kadrolarını verdik ve onların işi bitti. Şimdi kenarda, köşede kalkmış diyelim ki '300-500 bin' kalmışsa takip edersiniz hakikaten hakkınız varsa, hakkınız verilir. Bir milyona bu hakkı veren, bin kişiye, iki bin kişiye mi vermez?

Yalnız, şöyle de söyleyeyim; 'Gaz verelim' diye bizi gaza getirmeye filan da kalkmayın, öyle gaza da gelmeyiz. Şu anda Cumhurbaşkanlığında taşeron olarak çalışanlar vardı. Hepsinin tamamen işi bitti, onlar da geldiler, kadrolarına girdiler, çalışmaya başladılar. En az 350-400 lirayla yaklaşık bin liraya kadar artışları olmak suretiyle şu anda maaşlarını alıyorlar."

Mesela Uşak Belediyesinde belediye iktisadi teşekküllerinin (BİT) taşeronlarının bulunduğuna değinen Erdoğan, "Belediye iktisadi teşekkülleri taşeronla çalışıyor. Şimdi o taşeronlar içerisinden alacak, gerekirse imtihana tabi tutacak, onları aynı daha önceki BİT'lerde olan elemanları gibi, o taşeron elemanlarını da kadrosuna dahil edecek. Onlar da BİT'ler elemanı olarak çalışmaya başlayacaklar, belki de başladılar. Olay bu. Biz bir milyon taşeron çalışanını buralara dahil ederken, adaletimizin gereği olarak dahil ettik ve bunu yaptık. Biz ne aldanan ne de aldatan olacağız." diye konuştu.