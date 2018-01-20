Afrin harekatıyla birlikte yoğun diplomasi trafiği

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD'li mevkidaşı Rex Tillerson ile bir telefon görüşmesi yaptı.

Görüşmenin ABD tarafının talebiyle gerçekleştiği belirtildi.

RUSYA VE ABD GENELKURMAY BAŞKANLARI DA GÖRÜŞTÜ

İki bakanın yanısıra Rusya Genelkurmay Başkanı Valery Gerasimov ile ABD Genelkurmay Başkanı Joseph Dunford bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

İki generalin görüşmede Suriye'deki son durumu değerlendirdiği belirtildi. Görüşmeyle ilgili bir detay verilmedi.

Rus ve ABD Genelkurmay Başkanlarının görüşmesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Afrin operasyonunun başladığını duyurmasının hemen ardından geldi.

ÇAVUŞOĞLU'NDAN AÇIKLAMA

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, twıtter hesabından yaptığı paylaşımda, "Türkiye Cumhuriyeti, kendisine yönelik her türlü tehdidi bertaraf etmeye kararlı ve muktedirdir" dedi.