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Binali Yıldırım: TSK hava harekatına başlamıştır

Başbakan Yıldırım: "Şu an itibarıyla kahraman Silahlı Kuvvetlerimiz, Afrin'de PYD/PKK ve DEAŞ unsurlarını yok etmek için havadan harekata başlamıştır"

Binali Yıldırım: TSK hava harekatına başlamıştır

TSK'nın Afrin operasyonuyla ilgili bugün hareketli saatler yaşanıyor. TSK uçaklarının Afrin için havalanmasıyla birlikte ÖSO karadan Afrin'e girdi.

BAŞBAKAN AÇIKLADI
Bu gelişmelerin yaşandığı dakikalarda Bilecik'te olan Başbakan Binali Yıldırım: "TSK, havadan harekata başlamıştır." diyerek operasyonun başladığını resmen açıkladı.
  • 20 Ocak 2018, Cumartesi 17:22
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