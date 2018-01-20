Binali Yıldırım: TSK hava harekatına başlamıştır

TSK'nın Afrin operasyonuyla ilgili bugün hareketli saatler yaşanıyor. TSK uçaklarının Afrin için havalanmasıyla birlikte ÖSO karadan Afrin'e girdi.
BAŞBAKAN AÇIKLADI
Bu gelişmelerin yaşandığı dakikalarda Bilecik'te olan Başbakan Binali Yıldırım: "TSK, havadan harekata başlamıştır." diyerek operasyonun başladığını resmen açıkladı.
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