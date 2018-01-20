 ;
Yol Durumu
  1. Avşar mağduruyum
  2. Tarihi harekatın ardından ABD'den ilk tepki

Bahçeli'den operasyonu açıklaması

Genel Başkanı , Erdoğan'ın operasyonunun başladığını söylemesi üzerine bir açıklama yayınladı.

Bahçeliden Afrin operasyonu açıklaması

Genel Başkanı , Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın canlı yayında operasyonunun fiilen başladığını ilan etmesi üzerine bir açıklama yaptı.

Bahçeli, "Allah ordumuzu muvaffak etsin. Devletimiz, milletimiz için hayırlı olsun" sözleriyle operasyonu yorumladı.

Operasyonda Türk ordusu ve Özgür Suriye Güçleri'nin (ÖSO) nihai hedefi, Afrin'deki YPG teröristlerini bölgeden çıkarmak.
Etiketler: , ,
  • 20 Ocak 2018, Cumartesi 15:21
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar