MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın canlı yayında Afrin operasyonunun fiilen başladığını ilan etmesi üzerine bir açıklama yaptı.
Bahçeli, "Allah ordumuzu muvaffak etsin. Devletimiz, milletimiz için hayırlı olsun" sözleriyle operasyonu yorumladı.
Operasyonda Türk ordusu ve Özgür Suriye Güçleri'nin (ÖSO) nihai hedefi, Afrin'deki YPG teröristlerini bölgeden çıkarmak.
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