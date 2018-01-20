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Yıldırım ve Bahçeli bu akşam görüşecek

Yıldırım, Genel Başkanı Bahçeli ile bu akşam saat 20.00'de 'nde görüşecek.

Başbakan Yıldırım ve Bahçeli bu akşam görüşecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Afrin operasyonu sahada fiilen başladı" açıklamasının ardından 'nde önemli bir görüşme gerçekleştirilecek.

Binali Yıldırım ile lideri arasındaki görüşme saat 20.00'de gerçekleşecek.

Partisinin Zonguldak İl Kongresi'nde konuşan , sınırdaki son gelişmeler için "Türkiye buna göz yumar mı, Türkiye terör örgütlerine pabuç bırakır mı? Cumhurbaşkanımızın da ifade ettiği gibi gereğini yapıyoruz, yapmaya devam edeceğiz" demişti.

Partisinin Kızılcahamam Kampı'nda bulunan Bahçeli de Afrin harekatına ilişkin açıklamasında "Devletimiz, milletimiz için hayırlı olsun. Allah ordumuzu muvaffak etsin" ifadelerini kullanmıştı.
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  • 20 Ocak 2018, Cumartesi 15:38
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