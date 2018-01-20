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Erdoğan açıkladı top atışları başladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'daki konuşmasında " operasyonu fiilen başlamıştır" demesinin ardından bölgede top sesleri yeniden yükselmeye başladı.

Erdoğan açıkladı top atışları başladı

Hatay'ın Kırıkhan ve Hassa ilçelerindeki sınır birliklerinden terör yuvalarına en az 15 atış yapıldı.

kırsalındaki birçok noktadan dumanların yükseldiği görüldü.

ERDOĞAN BUGÜN KÜTAHYA'DA AÇIKLAMIŞTI
Cumhurbaşkanı , partisinin Kongresi'nde "Afrin operasyonu sahada fiilen başlamıştır. Bunu Münbiç takip edecek" dedi.
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  • 20 Ocak 2018, Cumartesi 15:09
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