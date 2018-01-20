Erdoğan açıkladı top atışları başladı

Hatay'ın Kırıkhan ve Hassa ilçelerindeki sınır birliklerinden terör yuvalarına en az 15 atış yapıldı.
Afrin kırsalındaki birçok noktadan dumanların yükseldiği görüldü.
ERDOĞAN BUGÜN KÜTAHYA'DA AÇIKLAMIŞTI
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Kütahya Kongresi'nde "Afrin operasyonu sahada fiilen başlamıştır. Bunu Münbiç takip edecek" dedi.
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