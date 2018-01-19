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Namlular 'e döndü

Özgür Suriye Ordusu güçleri olası operasyonu öncesi Azez'de konvoy düzenledi. Çoğunluğunun üzerinde uçaksavar monte edilmiş olan kamyonetlerin bulunduğu onlarca araçla konvoya katılan eli silahlı yüzlerce mensubu, Azez'de konvoy halinde tur attı. Azez'de konvoya katılan araçlarda birçok kişinin elinde Türkiye bayrağı ile ÖSO ve bileşenleri oluşturan grupları temsil eden flamaları taşıdığı görüldü.

Sokaklardan geçen ÖSO mensuplarını Azez sakinleri de tekbir getirerek ve alkışlayarak destekledi. İlçe merkezinde son bulan konvoyun ardından ÖSO mensupları toplu halde tekbir getirdi ve operasyonun başlaması durumunda Türkiye ile birlikte hareket edeceklerini ifade etti.
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  • 19 Ocak 2018, Cuma 17:15
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