Ecem için özel ekip

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü, Esra Ercömert'in intiharı ve kızı Ecem Balcı'nın kaybolması olayını çözmek için özel bir ekip oluşturdu. Bu ekip, anne Esra'nın yakınları ile kaybolan Ecem'in arkadaşlarının bilgilerine başvurmaya başladı. Öte yandan Ecem'in bulunması için yapılan çalışmada gözaltına alınan, ve tutuklanan defineci Süleyman Kara ile yakınları da sorguya alındı. Ecem'in kaybolduğu günden itibaren geriye dönük olarak evinin bulunduğu bölgedeki ve gittiği mekanlardaki kamera kayıtları da incelenmeye başalandı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.