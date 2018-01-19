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Ecem için özel ekip

Baba Gökhan Balcı, hem eski eşi Esra Ercömert’in intiharında, hem de kızı Ecem’in kaybolmasında tutuklu Süleyman Kara’nın parmağı olabileceğini anlattı.

Ecem için özel ekip
Kocaeli Emniyet Müdürlüğü, Esra Ercömert'in intiharı ve kızı Ecem Balcı'nın kaybolması olayını çözmek için özel bir ekip oluşturdu. Bu ekip, anne Esra'nın yakınları ile kaybolan Ecem'in arkadaşlarının bilgilerine başvurmaya başladı. Öte yandan Ecem'in bulunması için yapılan çalışmada gözaltına alınan, ve tutuklanan defineci Süleyman Kara ile yakınları da sorguya alındı. Ecem'in kaybolduğu günden itibaren geriye dönük olarak evinin bulunduğu bölgedeki ve gittiği mekanlardaki kamera kayıtları da incelenmeye başalandı.
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