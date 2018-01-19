 ;
Yol Durumu
  1. Aile Bakanı Kaya'dan hamile çocuk skandalına ilişkin açıklama
  2. Aile Bakanı Kaya'dan hamile çocuk skandalına ilişkin açıklama

Dışişleri'nden Irak'a kritik ziyaret

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi temaslarda bulunmak üzere Irak'a gidecek.

Dışişlerinden Iraka kritik ziyaret

Başbakan İbadi ve mevkidaşı Caferi'yle görüşecek Çavuşoğlu, Türkmen siyasetçilerle de bir araya gelecek.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Irak Dışişleri Bakanı İbrahim Caferi'nin davetine icabeten, Türkiye-Irak ilişkilerinin gündeminde yer alan konuları ele almak üzere 21 Ocak 2018 tarihinde Irak'ı ziyaret edecek.

Ziyareti, bir açıklamayla duyurdu. Açıklamada, "Sayın Bakanımızın, Bağdat'ta Irak Dışişleri Bakanı İbrahim Caferi'nin yanısıra, Başbakan Haydar Ebadi ve Temsilciler Meclisi Başkanı Selim Cuburi ile görüşmesi ve Iraklı Türkmen siyasetçilerle biraraya gelmesi öngörülmektedir" denildi.
Etiketler:
  • 19 Ocak 2018, Cuma 17:36
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
OYUN tüm oyunlar