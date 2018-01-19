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Suriyelilerden 'ye desteği

Azez'de yaşayanlar 'nin operasyonuna destek vererek bölgenin terör örgütü /'dan temizlenmesini istedi.

Terör örgütünün işgalindeki ilçesine komşu Azez'de yaklaşık bin kişinin katılımıyla terör örgütü / protesto edildi.

"BU ÇETE AFRİN'DE KALDIKÇA GÜVENDE DEĞİLİZ"
Gösteride Azez halkı adına okunan bildiride, "Dost Türk ordusu ve ÖSO hemen harekete geçmeli çünkü bu çete Afrin'de kaldıkça güvende değiliz." ifadeleri kullanıldı.
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  • 19 Ocak 2018, Cuma 17:29
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