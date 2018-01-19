Terör örgütünün işgalindeki Afrin ilçesine komşu Azez'de yaklaşık bin kişinin katılımıyla terör örgütü PYD/PKK protesto edildi.

"BU ÇETE AFRİN'DE KALDIKÇA GÜVENDE DEĞİLİZ"

Gösteride Azez halkı adına okunan bildiride, "Dost Türk ordusu ve ÖSO hemen harekete geçmeli çünkü bu çete Afrin'de kaldıkça güvende değiliz." ifadeleri kullanıldı.