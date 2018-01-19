Başbakan Binali Yıldırım, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığında (AFAD) araç teslim töreninde konuştu.
Başbakan'ın konuşmasından satır başları şöyle;
Ülkemiz bütün milli yardımlarda milli gelirine kıyasla en fazla cömertlik gösteren ülke ünvanına sahip. AFAD, TİKA, Kızılay gibi yardım kuruluşlarımızla ulaşılamayan coğrafyalara ulaşıp yardımlarımızı götürdük, bu bizim için büyük bir gurur.Bazen ileri geri laflar ediliyor, 'Suriyelilere neden bu kadar yardım yapılıyor' diye. Biraz empati yapmak zorundayız.Bu insanlara kapımızı kapatamayız. Bu insanlar savaş bitince ülkelerine dönecek.
TÜRKİYE'NİN DEPREM HARİTASI GÜNCELLENDİ
Türkiye'nin deprem haritası güncellendi. Artık nerede büyük depremler olabilir, bunları biliyoruz.Deprem değil, tedbirsizlik öldürür. Eğer tedbirimiz yoksa önceden öyle bir felaketle karşılaştığınızda ne yapacağınızı bilmiyorsanız o zaman sıkıntı var. Bunun şeyi nedir? Panik... Daha önce bunun senaryosunu defalarca provasını yapmadıysanız panik olursunuz. Panik olunca da elinizde ne kadar imkan olursa olsun kullanamazsınız.
"AMAÇ TERÖR VARLIĞINI SONA ERDİRMEK"
Sınırlarımızın herhangi bir yerinden sınır güvenliğimizi tehdit eden tacizlere karşılığını vereceğiz. Bizim amcaımız bölgede terör varlığını sona erdirmek. Amacımız bölge halkının acılara maruz kalmasının önüne geçmek .Kimse bize nasihatta bulunmasın..
Başbakan Yıldırım: Sınırlarımızda güvenlik tedbirlerimizi artırıyoruz
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığında (AFAD) araç teslim töreninde konuşan Başbakan Binali Yıldırım, "Sınırlarımızın herhangi bir yerinden sınır güvenliğimizi tehdit eden tacizlere karşılığını vereceğiz." dedi.
Başbakan Binali Yıldırım, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığında (AFAD) araç teslim töreninde konuştu.
- ABD'den küstah Afrin açıklaması
- Sınıra 'Kayı' sistemi
- Aile Bakanı Kaya'dan hamile çocuk skandalına ilişkin açıklama
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.