Başbakan Yıldırım: Sınırlarımızda güvenlik tedbirlerimizi artırıyoruz

Başbakan Binali Yıldırım, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığında (AFAD) araç teslim töreninde konuştu.



Başbakan'ın konuşmasından satır başları şöyle;



Ülkemiz bütün milli yardımlarda milli gelirine kıyasla en fazla cömertlik gösteren ülke ünvanına sahip. AFAD, TİKA, Kızılay gibi yardım kuruluşlarımızla ulaşılamayan coğrafyalara ulaşıp yardımlarımızı götürdük, bu bizim için büyük bir gurur.Bazen ileri geri laflar ediliyor, 'Suriyelilere neden bu kadar yardım yapılıyor' diye. Biraz empati yapmak zorundayız.Bu insanlara kapımızı kapatamayız. Bu insanlar savaş bitince ülkelerine dönecek.



TÜRKİYE'NİN DEPREM HARİTASI GÜNCELLENDİ

Türkiye'nin deprem haritası güncellendi. Artık nerede büyük depremler olabilir, bunları biliyoruz.Deprem değil, tedbirsizlik öldürür. Eğer tedbirimiz yoksa önceden öyle bir felaketle karşılaştığınızda ne yapacağınızı bilmiyorsanız o zaman sıkıntı var. Bunun şeyi nedir? Panik... Daha önce bunun senaryosunu defalarca provasını yapmadıysanız panik olursunuz. Panik olunca da elinizde ne kadar imkan olursa olsun kullanamazsınız.



"AMAÇ TERÖR VARLIĞINI SONA ERDİRMEK"

Sınırlarımızın herhangi bir yerinden sınır güvenliğimizi tehdit eden tacizlere karşılığını vereceğiz. Bizim amcaımız bölgede terör varlığını sona erdirmek. Amacımız bölge halkının acılara maruz kalmasının önüne geçmek .Kimse bize nasihatta bulunmasın..