Afrin harekatı için tüm planlar hazırlandı. Türkiye'nin çeşitli bölgelerinden gelen ve çoğu özel eğitimli personelden oluşan yaklaşık iki tugay büyüklüğünde askeri personel harekatda görev alacak. Fırat Kalkanı'nda terör örgütü DEAŞ'a yönelik süpürme harekâtı icra eden TSK, Afrin'de ise PKK/PYD'ye 'kuşatma harekâtı' uygulayacak.

Yeni Şafak'ın haberine göre TSK, Afrin'deki teröristleri kuzeyden, batıdan, doğudan ve güneyden (Hatay, Kilis, Azez, Tel Rıfat, İdlib) kuşatacak. Özellikle Tel Rıfat ve Minnığ Havaalanı bölgesinden terör örgütünün lojistiğinin kesilmesiyle kuşatma tamamlanacak.