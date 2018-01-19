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Yol Durumu
  1. Hükümetten Afrin açıklaması: "Bu harekat yapılacak!"
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Operasyonu'nu yönetecek

Operasyonu'nun planı hazırlandı. Türkiye'nin kilitlendiği, silahlı kuvvetlerin hazırlıklarını tamamlayarak emri beklediği Afrin Operasyonu'nu 'in yöneteceği öğrenildi.

harekatı için tüm planlar hazırlandı. Türkiye'nin çeşitli bölgelerinden gelen ve çoğu özel eğitimli personelden oluşan yaklaşık iki tugay büyüklüğünde askeri personel harekatda görev alacak. 'nda terör örgütü DEAŞ'a yönelik süpürme harekâtı icra eden , Afrin'de ise PKK/PYD'ye 'kuşatma harekâtı' uygulayacak.

Yeni Şafak'ın haberine göre TSK, Afrin'deki teröristleri kuzeyden, batıdan, doğudan ve güneyden (Hatay, Kilis, Azez, Tel Rıfat, İdlib) kuşatacak. Özellikle Tel Rıfat ve Minnığ Havaalanı bölgesinden terör örgütünün lojistiğinin kesilmesiyle kuşatma tamamlanacak.
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  • 19 Ocak 2018, Cuma 12:19
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