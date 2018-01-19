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İşte teröristlerin giyeceği !

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcısı Kamil Erkut Güre, kapsamında çıkarılan lerin Diyarbakır Cezaevi'ne gönderildiğini açıkladı.

İşte teröristlerin giyeceği tek tip kıyafet!

Darbe teşebbüsü ve terör suçlarından tutuklu olanlara yönelik olarak 696 sayılı kapsamında düzenlenen cezaevlerinde uygulamasıyla ilgili olarak, Diyarbakır Cezaevi'ne kıyafetler gönderildi.

UYGULAMA İÇİN YÖNETMELİK BEKLENİYOR

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcısı Kamil Erkut Güre, "KHK kapsamında çıkarılan tek tip kıyafetler Diyarbakır Cezaevi'ne gönderildi. Uygulama için yönetmelik bekleniyor. Tahir Elçi soruşturması sonucu nereye varırsa varsın nihayete erdirilecektir" dedi.

KAÇ KİŞİ GİYECEK?

Olağanüstü hal (OHAL) çerçevesinde çıkartılan 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) kapsamındaki düzenlemeyle, 6 bin 800'ü badem kurusu, 51 bin 700'ü gri olmak üzere, toplam 58 bin 500 hükümlü ve tutuklu tulum giyerek duruşmalara katılacak.

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  • 19 Ocak 2018, Cuma 11:41
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