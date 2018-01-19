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ikinci Kandil

Afrin ikinci Kandil
Özgür Suriye Ordusu Fatih Sultan Mehmet Tugayı Komutanı Mahmut Süleyman Zengin, Afrin'le ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Zengin, "Suriye'nin ulusal bütünlüğünü tehdit eden PYD/YPG'li teröristlerin terör koridorunun son noktası olan , şu anda ikinci Kandil olmuş durumda. Bölgede, Kandil'den gelmiş çok sayıda terörist ve komutan bulunuyor. 2015'den beri işgal altında olan Afrin'de yüzbinlerce kişi baskı altında yaşıyor. Operasyona başladıktan sonra Afrin içinden de büyük destek alacağız. Türk askeriyle birlikte kısa sürede Afrin merkezine ulaşacağımızı düşünüyorum" dedi.


Afrin'e giden askerin güzergahı Reyhanlı'dan geçti. Reyhanlı halkı ise Mehmetçik'i Ay-yıldızlı bayraklarla karşıladı.


Uğur YILDIRIM
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