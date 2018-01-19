Afrin ikinci Kandil

ÖzgürSuriyeOrdusuFatih SultanMehmetTugayıKomutanıMahmutSüleymanZengin,Afrin'le ilgili önemli açıklamalardabulundu. Zengin, "Suriye'nin ulusalbütünlüğünü tehdit eden PYD/YPG'literöristlerin terör koridorunun sonnoktası olan Afrin, şu anda ikinci Kandilolmuş durumda. Bölgede, Kandil'dengelmiş çok sayıda terörist ve komutanbulunuyor. 2015'den beri işgal altındaolan Afrin'de yüzbinlerce kişi baskıaltında yaşıyor. Operasyona başladıktansonra Afrin içinden de büyük destekalacağız. Türk askeriyle birlikte kısasürede Afrin merkezine ulaşacağımızıdüşünüyorum" dedi.
Afrin'e giden askerin güzergahı Reyhanlı'dan geçti. Reyhanlı halkı ise Mehmetçik'i Ay-yıldızlı bayraklarla karşıladı.
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