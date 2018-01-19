Adli savaş!

Eski eşler adliyede karşılaştı. Ortalık bir anda karıştı. Kavgayı polis sonlandırdı. Olay dün Samsun'da yaşandı. 36 yaşındaki Deniz Ceylan, 1,5 ay evli kaldığı kocasından ölüm tehditleri aldığını iddia ederek sosyal medyadan yardım istedi. Olay Türkiye gündeminde yer aldı. Ceylan ve boşandığı eşi İlker Lazoğlu arasındaki 'koruma tedbirinin ihlali' davası 1. Aile Mahkemesinde görülmeye başlandı. Dava öncesi Samsun Adliyesi önüne giden Deniz ile birlikte Kadın Dayanışması adıaltında bir grup kadın, basınaçıklaması yapmak istedi.
Deniz Ceylan'ın babası Engin Ceylan ile İlker Lazoğlu arasında kavga çıktı. Yaşlı adam, tartıştığı eski damadını yumrukladı.
'ASIL MAĞDUR BENİM'
Bu sırada Ceylan'ın boşandığı eşi İlker Lazoğlu da adliye önüne gelerek, "Asıl mağdur olanbenim. Asıl beni çekin" diye basın mensuplarına seslendi. Kadınlar ve Ceylan'ın babası Engin Ceylan ile Lazooğlu arasında arbede yaşandı. Kadınlar da eski kocayatepki gösterdi. Polis araya girerek kavganın büyümesine engel olup Lazoğlu'nu olay yerinden uzaklaştırdı. Öfkeli kalabalığı sakinleştirdi. Grup daha sonra duruşmayı takip etmek için adliye binasına girdi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.