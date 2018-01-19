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11 saatte pistte

11 saatte pistte
Trabzon'da 13 Ocak gecesi pistten çıkan Pegasus Havayolları'na ait Ankara- Trabzon seferini yapan yolcu uçağı, dün saplandığı toprak alandan kaldırıldı. Çalışmalar, saat 05.00'da başladı. Ekipler, 300 ve 500 tonluk iki vincin halatlarını uçağın belirlenen bağlantı noktalarına sabitledi. Uçak, bu işlemin ardından 2 saati vinçlerle bulunduğu yerden kaldırılması olmak üzere toplam 11 saat süren çalışmayla pist yanındaki alana çıkartıldı.
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