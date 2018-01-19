11 saatte pistte

Trabzon'da 13 Ocak gecesi pistten çıkan PegasusHavayolları'na ait Ankara-Trabzon seferini yapan yolcuuçağı, dün saplandığı toprakalandan kaldırıldı. Çalışmalar, saat 05.00'da başladı. Ekipler, 300 ve 500 tonluk iki vincin halatlarını uçağın belirlenen bağlantı noktalarına sabitledi. Uçak, bu işlemin ardından2 saati vinçlerle bulunduğuyerden kaldırılması olmaküzere toplam 11 saat sürençalışmayla pist yanındaki alanaçıkartıldı.
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