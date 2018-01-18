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Türkiye /'yı böyle vurdu

Afrin operasyonu öncesinde 'ne ait fırtına obüsleri, ilçedeki terör örgütü /YPG hedeflerini vurmaya başladı. O anları bir vatandaş cep telefonu kamerasıyla böyle kaydetti

Türkiye PYD/PKKyı böyle vurdu
Hatay sınırından Afrin'deki terör örgütü /YPG hedeflerini vuran obüsler, vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Afrin operasyonu öncesinde 'ne ait fırtına obüsleri, ilçedeki terör örgütü PYD/YPG hedeflerini vurmaya başladı.
Hassa ve Kırıkhan'daki birliklerden sabah saatlerinde başlayan obüs ve havan topu atışları, öğlen saatlerinde de devam etti.
Fırtına obüslerinin atışları, çevre köylerde yaşayan vatandaşlar tarafından cep telefonu kameralarıyla görüntülendi.


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  • 18 Ocak 2018, Perşembe 18:24
YORUMLAR 1 yorum yapıldı

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BEYKOZLU yşl BEYKOZLU yşl

MEHMETÇİKLERİMİZİN ELİNE KOLUNA SAĞLIK

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evet0
hayır0
cevapla 18.01.2018 21:33
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