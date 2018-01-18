Türkiye Afrin'e düzenlenecek operasyonun hazırlıklarını tamamladı. Askerler artık eli tetikte bir şekilde gelecek operasyon emrini beklemeye başladı. ABD'nin Suriye'de 30 bin kişilik terör ordusu oluşturacağını açıklamasının ardından hız kazanan hazırlıklar; sınırımızda Türkiye'ye karşı oluşabilecek her türlü tehdit unsuruna karşı sınırlarımızı koruyacak.

Peki ama Afrin operasyonu neden bu kadar önemli? Türkiye Afrin operasyonu ile ne mesaj vermek istiyor? ABD neden terör unsurlarını destekliyor? İşte tüm yönleriyle Türkiye'nin Afrin operasyonu...