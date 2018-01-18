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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'e taziye telefonu

Erdoğan, Kazakistan'da otobüste çıkan yangında 52 Özbekistan vatandaşının hayatını kaybettiği kaza nedeniyle Özbekistan Cumhurbaşkanı 'i telefonla arayarak, taziyelerini iletti

Cumhurbaşkanı Erdoğandan Mirziyoyeve taziye telefonu

Cumhurbaşkanı , Özbekistan Cumhurbaşkanı Şavkat 'le telefonda görüştü.

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Erdoğan, Özbek mevkidaşıyla yaptığı görüşmede, Kazakistan'daki otobüs kazasında hayatını kaybeden Özbekistan vatandaşları için taziyelerini iletti.

Kazada yaşamını yitirenlere Allah'tan rahmet, yaralılara şifa dileyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye olarak Özbekistan'ın acılarını paylaştıklarını ifade etti.

Kazakistan'ın kuzeybatısında Samara-Çimkent Otoyolu'nda, Aktöbe şehrine 320 kilometre mesafede seyir halindeki yolcu otobüsünde çıkan yangın, 52 Özbekistan vatandaşının hayatını kaybetmesine, 5 yolcunun da yaralanmasına neden olmuştu.
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  • 18 Ocak 2018, Perşembe 18:47
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