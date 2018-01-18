Terör ordusuna izin yok

Son döneminlerin en kritik MGK toplantısı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında yapıldı. Yaklaşık 4,5 saat süren 2018'in ilk MGK'sının ardından yayımlanan bildiride şu ifadelere yer verildi: Terör örgütle0rinin ülkemize yönelik açık tehdidi söz konusu iken, NATO çatısı altında veikili ilişkilerimizde müttefikimiz olan bir devletin,güvenliğimizi dikkate almadan teröristleriortak ilan edip silahlandırması üzüntüylekarşılanmıştır. Suriye'de DEAŞ ile fiilî mücadelenin büyük ölçüde tamamlanmış olması sebebiyle, PKK/PYD/YPG terör örgütüne verilen silah,araç ve gereçlerin, gecikmeksizin toplanmasıgerektiği kuvvetle vurgulanmıştır. Türkiye'nin, sınırlarının hemen yanı başında bir terör koridoru oluşturulmasına ve bir terörist ordusu kurulmasınaizin vermeyeceği, bu konudagereken her türlü tedbirin alınacağıbelirtilmiştir. Vatandaşlarımız ile bölge halkının can ve mal güvenliğini sağlamak amacıyla, Suriye'nin batısından ülkemize yöneltilen tehditlerin bertaraf edilmesi için gereken adımların derhal ve kararlılıkla atılacağı vurgulanmıştır. Olağanüstühâlin uzatılmasıtavsiyesinde bulunulmasıkararlaştırılmıştır.
CUNEYDİKÜLLİYE'DE
Erdoğan, çok sayıda İsrail askeri tarafından gözaltına alınan Kudüs direnişinin sembolü olarak gösterdiği Fevzi el Cuneydi'yi Külliye'de ağırladı.
DEVLET BABA
4 yaşındaki Irmak Ayşe İstek, Yozgat'ta Cumhurbaşkanı'nı göremediği için gözyaşlarını tutamadı. Irmak'ın gözü yaşlı videosunu izleyen Erdoğan, telefonla aradığı küçük kızı Külliye'ye çağırdı.
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