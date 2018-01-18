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Terör ordusuna izin yok

Terör ordusuna izin yok
Son döneminlerin en kritik toplantısı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında yapıldı. Yaklaşık 4,5 saat süren 2018'in ilk MGK'sının ardından yayımlanan bildiride şu ifadelere yer verildi: Terör örgütle0rinin ülkemize yönelik açık tehdidi söz konusu iken, NATO çatısı altında ve ikili ilişkilerimizde müttefikimiz olan bir devletin, güvenliğimizi dikkate almadan teröristleri ortak ilan edip silahlandırması üzüntüyle karşılanmıştır. Suriye'de DEAŞ ile fiilî mücadelenin büyük ölçüde tamamlanmış olması sebebiyle, PKK/PYD/YPG terör örgütüne verilen silah, araç ve gereçlerin, gecikmeksizin toplanması gerektiği kuvvetle vurgulanmıştır. 'nin, sınırlarının hemen yanı başında bir terör koridoru oluşturulmasına ve bir terörist ordusu kurulmasına izin vermeyeceği, bu konuda gereken her türlü tedbirin alınacağı belirtilmiştir. Vatandaşlarımız ile bölge halkının can ve mal güvenliğini sağlamak amacıyla, Suriye'nin batısından ülkemize yöneltilen tehditlerin bertaraf edilmesi için gereken adımların derhal ve kararlılıkla atılacağı vurgulanmıştır. Olağanüstü hâlin uzatılması tavsiyesinde bulunulması kararlaştırılmıştır.


KÜLLİYE'DE
Erdoğan, çok sayıda İsrail askeri tarafından gözaltına alınan direnişinin sembolü olarak gösterdiği Fevzi el Cuneydi'yi Külliye'de ağırladı.


​DEVLET BABA
4 yaşındaki Irmak Ayşe İstek, Yozgat'ta Cumhurbaşkanı'nı göremediği için gözyaşlarını tutamadı. Irmak'ın gözü yaşlı videosunu izleyen Erdoğan, telefonla aradığı küçük kızı Külliye'ye çağırdı.
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  • 18 Ocak 2018, Perşembe
  • Gazete
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