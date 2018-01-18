Son nefes!

Yalova Çınarcık'ta dün, Taşliman sahilinde yürüyen vatandaşlar, yaralı bir yunusun kıyıya vurduğunu fark etti. Durum zabıta ve veterinerlik birimlerine bildirildi. Ekiplerde kısa süredeolay yerine gitti.Balığı kurtarmakiçin denize girengörevliler, hareketsizolan yunusun birçokyerinden yaralandığınıbelirledi. Kıyıda bulunan balıkçı teknesinin içine su dolduran belediye çalışanları, yunusu bu kez buradan kurtarmak için büyük çaba sarf etti. Tekrar denizealınan yavru yunusa,uygulanan suniteneffüs de yetmedi.Tüm çabalara rağmenhayatını kaybetti.
'ÜZGÜNÜZ'
Yavru yunusu yaşatmak için çok mücadele verdiklerini söyleyen veteriner Nesrin Fakirullahoğlu, "Yaklaşık 100 santimetre boyunda, 15 kilogram ağırlığında balığın çeşitli yerlerinde yaraları vardı. Yaşatmak içinelimizden geleniyaptık. Ben demüdahaledebulundum amayunusumuz çokçeşitli yerlerindendarbe almıştı. Kurtaramadığımız için çok üzgünüz" şeklinde konuştu.
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