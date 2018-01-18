 ;
Yol Durumu
  1. İçimiz yandı!
  2. Hasret bitti

Son nefes!

Kıyıya vuran 15 kiloluk yaralı yavru yunusa dakikalarca suni teneffüs yapıldı. Ancak tüm çabalara rağmen kurtarılamadı

Son nefes!
Yalova Çınarcık'ta dün, Taşliman sahilinde yürüyen vatandaşlar, yaralı bir yunusun kıyıya vurduğunu fark etti. Durum zabıta ve veterinerlik birimlerine bildirildi. Ekipler de kısa sürede olay yerine gitti. Balığı kurtarmak için denize giren görevliler, hareketsiz olan yunusun birçok yerinden yaralandığını belirledi. Kıyıda bulunan balıkçı teknesinin içine su dolduran belediye çalışanları, yunusu bu kez buradan kurtarmak için büyük çaba sarf etti. Tekrar denize alınan yavru yunusa, uygulanan suni teneffüs de yetmedi. Tüm çabalara rağmen hayatını kaybetti.


​'ÜZGÜNÜZ'
Yavru yunusu yaşatmak için çok mücadele verdiklerini söyleyen veteriner Nesrin Fakirullahoğlu, "Yaklaşık 100 santimetre boyunda, 15 kilogram ağırlığında balığın çeşitli yerlerinde yaraları vardı. Yaşatmak için elimizden geleni yaptık. Ben de müdahalede bulundum ama yunusumuz çok çeşitli yerlerinden darbe almıştı. Kurtaramadığımız için çok üzgünüz" şeklinde konuştu.
Etiketler:
  • 18 Ocak 2018, Perşembe
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar