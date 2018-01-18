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Ölümden kaçış!

’da 10 yıldır eşinden şiddet gören kadın, Adana’daki ablasına sığındı Kocasının “Seni 58 yerinden bıçaklayacağım” diye tehdit ettiğini belirtti...

Ölümden kaçış!
Yıllardır şiddet gören iki çocuk annesi kadın, çareyi kaçmakta buldu. Ablasına sığındı. Kocasından da şikayetçi oldu. 'da yaşayan ve günlük ev işlerine giderek geçimini sağlayan Meral S. (32), 10 yıllık eşi Sıtkı S.'yi şiddet gerekçesiyle terk edip Adana'ya yerleşti. Burada ev kiralayan genç kadın, diyabet hastası oğlu Enes (9) ve kızı Ecrin (1.5) ile yaşamaya başladı. Bir süre sonra, kirasını ve faturalarını ödemeyince evden çıkarıldı. Bunun üzerine iki çocuğu ile birlikte ablasının yanına sığındı. Eşine boşanma davası da açan genç kadın, hasta çocuğunun bakımından dolayı mahkemeye gidemediği için davanın düşürüldüğünü söyledi.


HAYVAN TAKLİDİ YAPIYOR
Eşi Sıtkı'nın kendisini ölümle tehdit ettiğini ileri süren Meral S., "Eşimin ruh sağlığı bozuldu, sürekli hayvan taklitleri yapıyordu. Uyuyan kızımın bacağını ısırdı, nedenini sorduğumda 'Tavuk sandım' dedi. Onu bırakıp Adana'ya geldik kurtulacağımı sanıyordum ama telefonla arayıp, 'Geri dön, yoksa seni 58 yerinden bıçaklarım' diye tehdit etti. Cocuğumun tedavisinden dolayı çalışamıyorum, ablamın da durumu yok" dedi. Meral S., eşi hakkında suç duyurusunda bulunduğunu söyledi.
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  • 18 Ocak 2018, Perşembe
  • Gazete
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