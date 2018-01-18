Ölümden kaçış!

Yıllardırşiddet gören iki çocuk annesi kadın, çareyi kaçmakta buldu. Ablasına sığındı. Kocasından da şikayetçi oldu. İstanbul'da yaşayan ve günlük ev işlerine giderek geçimini sağlayan Meral S. (32), 10 yıllık eşi Sıtkı S.'yi şiddet gerekçesiyle terk edip Adana'ya yerleşti. Burada ev kiralayan genç kadın, diyabet hastası oğlu Enes (9) ve kızı Ecrin(1.5) ile yaşamaya başladı. Bir süre sonra, kirasını ve faturalarınıödemeyince evden çıkarıldı. Bunun üzerine iki çocuğu ile birlikte ablasının yanına sığındı. Eşine boşanma davası da açangenç kadın, hasta çocuğununbakımından dolayı mahkemeyegidemediği için davanındüşürüldüğünü söyledi.
HAYVAN TAKLİDİ YAPIYOR
Eşi Sıtkı'nın kendisini ölümle tehdit ettiğini ileri süren Meral S., "Eşimin ruh sağlığı bozuldu, süreklihayvan taklitleri yapıyordu. Uyuyan kızımın bacağını ısırdı, nedenini sorduğumda 'Tavuk sandım' dedi. Onu bırakıp Adana'ya geldik kurtulacağımı sanıyordum ama telefonla arayıp, 'Geridön, yoksa seni 58 yerindenbıçaklarım' diye tehdit etti. Cocuğumun tedavisinden dolayı çalışamıyorum, ablamın da durumu yok" dedi. Meral S., eşi hakkında suç duyurusunda bulunduğunu söyledi.
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