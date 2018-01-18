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Kurşun adres sormadı

İstanbul’da motosiklet kuryesi, kavga eden arkadaşını ayırmak istedi. kurşunuyla hayatını kaybetti...

Kurşun adres sormadı
Tek isteği kavgayı ayırmak olan genç, kurşunuyla yaşamını yitirdi. Olay 'da 11 Ocak günü meydana geldi. İsmail Ç. aracıyla bir parka gidip alkol almak istedi. Bu sırada, 2013 yılında öldürülen kardeşi Mikail Ç. nin katilinin kardeşini gördü ve onunla tekme tokat kavgaya tutuştu. Katil zanlısının kardeşinin arkadaşı olan motosiklet kuryesi Cihat Musa Baran (25) kavgayı ayırmak için araya girdi. İsmail Ç. tabancasının tetiğine bastı. Kurşun Baran'ın karnına isabet etti. Hemen hastaneye kaldırılan genç adam tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Polis olaydan sonra kaçan İsmail Ç.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.


Yunus Emre KAVAK
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  • 18 Ocak 2018, Perşembe
  • Gazete
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