Kurşun adres sormadı

Tek isteği kavgayı ayırmak olan genç, kaza kurşunuyla yaşamını yitirdi. Olay İstanbul Kartal'da 11 Ocak günü meydana geldi. İsmail Ç. aracıyla bir parka gidip alkol almak istedi. Bu sırada, 2013 yılında öldürülen kardeşi Mikail Ç. nin katilinin kardeşini gördü ve onunla tekme tokat kavgaya tutuştu. Katil zanlısının kardeşinin arkadaşı olan motosiklet kuryesi CihatMusa Baran (25) kavgayı ayırmak için araya girdi. İsmail Ç. tabancasının tetiğine bastı. Kurşun Baran'ın karnına isabet etti. Hemen hastaneye kaldırılan genç adam tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Polis olaydan sonra kaçan İsmailÇ.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
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