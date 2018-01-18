Ne yaptın Gamze

Bunalıma giren genç kız canına kıymak istedi. Olay dün İzmir Karşıyaka'da meydana geldi. Psikoloji sorunlar yaşayan Gamze D. (23) bunalıma girdi. Odasına kapandı. Kimseyle konuşmamaya başladı. İçinde bulunduğu zorlu dönemi bir türlüatlatamadı. Dün ise 9'uncu kattaki evlerinin balkonuna çıktı. Etrafı izledi. Yaklaşık 30metre yükseklikten kendisini boşluğabıraktı. Büyük bir gürültüyle yereçakıldı. Annesi S.D. sağlık ekiplerine haber verdi. Ağır yaralanan genç kız olay yerinegiden ekipler tarafından hastaneyekaldırıldı. Hayati tehlikesinin sürdüğü bildirildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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