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Ne yaptın Gamze

’de 23 yaşındaki Gamze D. 9’uncu kattaki evinin balkonundan atladı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı

Ne yaptın Gamze
Bunalıma giren genç kız canına kıymak istedi. Olay dün Karşıyaka'da meydana geldi. Psikoloji sorunlar yaşayan Gamze D. (23) bunalıma girdi. Odasına kapandı. Kimseyle konuşmamaya başladı. İçinde bulunduğu zorlu dönemi bir türlü atlatamadı. Dün ise 9'uncu kattaki evlerinin balkonuna çıktı. Etrafı izledi. Yaklaşık 30 metre yükseklikten kendisini boşluğa bıraktı. Büyük bir gürültüyle yere çakıldı. Annesi S.D. sağlık ekiplerine haber verdi. Ağır yaralanan genç kız olay yerine giden ekipler tarafından hastaneye kaldırıldı. Hayati tehlikesinin sürdüğü bildirildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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  • 18 Ocak 2018, Perşembe
  • Gazete
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