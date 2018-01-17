ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, ABD'nin Suriye politikası hakkında yaptığı konuşmada, Suriye'de Türkiye'yle birlikte çalışmaya devam edeceklerini, Türkiye'nin terör örgütü PKK kaygısını anladıklarını ifade ederek, "Bütün geçici düzenlemeler gerçek bir temsiliyete sahip olmalı ve bölgedeki herhangi bir komşu ülkeyi tehdit etmemelidir." dedi.

Bakan Tillerson, ABD'nin Suriye'de atacağı adımlara ilişkin Stanford Üniversitesine bağlı Hoover Enstitüsü'nde konuştu.



TÜRKİYE'YE İHTİYACIMIZ VAR

Tillerson, "Türkiye'nin Suriye'de yaptığı insani yardımları biliyoruz. Suriye'nin geleceğini kurmakta Türkiye'ye ihtiyacımız var." ifadesini kullandı.

Dışişleri Bakanı Tillerson, "DEAŞ'ı ortadan kaldırmak için Türkiye'nin yaptığı insani yardımlar ve askeri fedakarlıkların farkındayız. Milyonlarca Suriyeli mülteciyi destekledi ve DEAŞ'tan kurtarılmış bölgelerin istikrarının sağlanmasında destek oldu." diye konuştu.

"Türkiye'yle Suriye'de çalışmaya devam edecekleri" mesajını veren Tillerson, Türkiye'nin "PKK kaygılarını göz önünde bulunduracağız." açıklamasını yaptı.

Tillerson, terör örgütü PYD/PKK'nın öncülüğünü yaptığı SDG'nin diğer bir terör örgütü DEAŞ'a karşı verdiği mücadeleye vurgu yaparak, "Fakat savaş meydanında aldıkları zaferler kuzeydoğu bölgesindeki yerel yönetimle ilgili sorunların çözümü anlamına gelmez." dedi.

Tillerson şunları kaydetti:

"Suriye'de geniş siyasi geçişe destek olan bütün grup ve etnik yapıların sesine söz hakkı veren geçici yerel siyasi düzenlemeler uluslararası destekle ortaya çıkmalıdır. Bütün geçici düzenlemeler gerçek bir temsiliyete sahip olmalı ve bölgedeki herhangi bir komşuyu tehdit etmemelidir. Aynı şekilde bu bölgedeki Suriyelilerin sesleri Cenevre'de ve Suriye'nin geleceğine dair geniş çaplı tartışmalarda duyulmalı. Bu noktalar hakkında ABD, NATO müttefiki Türkiye'nin endişelerini duyuyor ve son derece ciddiye alıyor."

Ayrıca Tillerson, DEAŞ ortadan kalkıncaya kadar Suriye'de askeri varlıklarını korumaya devam edeceklerini belirterek, "2011'de Irak'taki hatayı tekrar etmeyeceğiz." dedi