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İndirdik!

Mehmetçik, Afrin sınırına dayandı. Yakın zamana kadar direklere asılan ABD ve Rus bayrakları bir anda buharlaştı. ’li teröristler de paçavralarını alıp kaçtı

İndirdik!
, bütün terör odaklarını imha edeceğini açıkladı. sınırına tank, top ve zırhlı araçlarla komandoları yolladı. Afrin'de sözde kanton ilan eden PKK'nın uzantısı YPG, paniğe kapıldı.

Gözlem kulelerine astıkları ABD ve Rusya bayraklarını indiren teröristler, sınırın öte yakasını boşalttı. Paçavralarını da alıp arkalarına bakmadan kazdıkları tünellere saklandı.

​İçsavaşı fırsat bilen , ABD'nin desteğiyle 2012'de Afrin'i ele geçirdi. Kanton ilan etti. Türkiye, işte bu ilçedeki terör devletini kuşattı. ile birlikte vurmak için geri sayıma başladı.

'in ilçesi.
2 Bin 290 km2'lik alana ve göçlerle birlikte yaklaşık 750 bin nüfusa sahip.
Halkın çoğunluğu Arap, Türkmen ve Kürtler'den oluşuyor.
'lı teröristler, Afrin'e uzanan Amanos dağları üzerinden Hatay'a sızıyor.
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  • 18 Ocak 2018, Perşembe
  • Gazete
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