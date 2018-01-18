Gözlem kulelerine astıkları ABD ve Rusya bayraklarını indiren teröristler, sınırın öte yakasını boşalttı. Paçavralarını da alıp arkalarına bakmadan kazdıkları tünellere saklandı.
İçsavaşı fırsat bilen YPG, ABD'nin desteğiyle 2012'de Afrin'i ele geçirdi. Kanton ilan etti. Türkiye, işte bu ilçedeki terör devletini kuşattı. ÖSO ile birlikte vurmak için geri sayıma başladı.
Halep'in ilçesi.
2 Bin 290 km2'lik alana ve göçlerle birlikte yaklaşık 750 bin nüfusa sahip.
Halkın çoğunluğu Arap, Türkmen ve Kürtler'den oluşuyor.
PKK'lı teröristler, Afrin'e uzanan Amanos dağları üzerinden Hatay'a sızıyor.
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