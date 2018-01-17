Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Kudüs Direnişinin" sembolü olan Filistinli Fevzi el-Cüneydi'yi kabul etti.
AK Parti Twitter hesabı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kabulüne ilişkin bir paylaşımda bulundu. Buna göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kudüs direnişinin" sembolü haline gelen 16 yaşındaki Filistinli el-Cüneydi'yi kabul etti. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşen kabulde Başbakan Binali Yıldırım'da hazır bulundu.
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