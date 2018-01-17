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Direnişin sembolü Cüneydi 'de

Erdoğan, "Kudüs direnişinin" sembolü haline gelen 16 yaşındaki Filistinli 'yi kabul etti.

Direnişin sembolü Cüneydi Külliyede

, "Kudüs Direnişinin" sembolü olan Filistinli Fevzi 'yi kabul etti.

Twitter hesabı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kabulüne ilişkin bir paylaşımda bulundu. Buna göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kudüs direnişinin" sembolü haline gelen 16 yaşındaki Filistinli el-Cüneydi'yi kabul etti. Cumhurbaşkanlığı si'nde gerçekleşen kabulde Başbakan Binali Yıldırım'da hazır bulundu.
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  • 17 Ocak 2018, Çarşamba 22:26
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