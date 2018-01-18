İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO), olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı seferlerini iptal etmişti.

İDO'nun internet sitesinden yapılan duyuruda, 07.00 ile 08.00 saatleri arasında yapılması planlanan Yenikapı-Bandırma, Pendik-Yalova, Yalova-Pendik, Yalova-Yenikapı, Bursa-Yenikapı, Yenikapı-Bursa, Bandırma-Yenikapı-Bostancı, Yenikapı-Yalova ile Kadıköy-Yenikapı-Bursa hızlı feribot ve deniz otobüsleri seferleri, olumsuz hava ve deniz koşulları nedeniyle gerçekleştirilemedi.



Öte yandan alınan bilgiye göre olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edilen İDO iç hat deniz otobüsü seferleri tekrar başladı.