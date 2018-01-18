Olası Afrin harekatında tanklar yine önemli rol alacak. Fırat Kalkanı Harekatı sırasında kimi zaman füzelerin hedefi olan tanklar savunma sistemiyle güçlendiriliyor. Harekatın ön saflarında Akkor Koruma Sistemi'yle donatılan tanklar olacak.
Dikkat çeken detay... 'AKKOR' koruyacak
Etiketler: YPG , Akkor Sistemi , ASELSAN , fırat kalkan harekat , Milli Savunma Bakanlığı , Akkor Savunma Sistemi
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inshallah akkor vardir da bu tanklarda aktif koruma mermileri ve yuvalari gorunmuyor.
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