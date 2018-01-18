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Dikkat çeken detay... 'AKKOR' koruyacak

Olası Afrin harekatında tanklar yine önemli rol alacak. Fırat Kalkanı Harekatı sırasında kimi zaman füzelerin hedefi olan tanklar savunma sistemiyle güçlendiriliyor. Harekatın ön saflarında Akkor Koruma Sistemi'yle donatılan tanklar olacak.
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  • 18 Ocak 2018, Perşembe 09:35
YORUMLAR 1 yorum yapıldı

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mehmet mehmet

inshallah akkor vardir da bu tanklarda aktif koruma mermileri ve yuvalari gorunmuyor.

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cevapla 18.01.2018 11:10
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