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Ve beklenen kara kış geldi!

Uzun süredir beklenen kış yurdun büyük bölümünü etkisi altına almaya başladı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan son uyarılara göre birçok ilimizde kar yağışı bekleniyor. 'da hava sıcaklıklarının 10 derece birden düşmesiyle etkili olan sağanak yağış kara dönüşecek mi? İstanbul'a kar ne zaman yağacak? İstanbul'a kar yağacak mı? İşte tüm bu soruların cevabı haberimizde...

Merakla beklenen son dakika bilgileri Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden gelmeye devam ediyor. Tüm yurdu etkisi altına alacak olan yağışlar, bir çok ilde kar yağışı olarak görülecek. Özellikle 'da yaşayan vatandaşların en çok merak ettiği İstanbul'a kar ne zaman yağacak?sorusuyla ilgili cevap Meteoroloji'den verildi. İşte il il hava durumu raporları...
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  • 18 Ocak 2018, Perşembe 10:28
YORUMLAR 1 yorum yapıldı

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taka41 taka41

bu Kadar büyütmeye gerek yok....Kar ilk defa yagmiyor.....

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evet0
hayır0
cevapla 18.01.2018 10:52
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