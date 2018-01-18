Ve beklenen kara kış geldi!

Merakla beklenen son dakika hava durumu bilgileri Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden gelmeye devam ediyor. Tüm yurdu etkisi altına alacak olan yağışlar, bir çok ilde kar yağışı olarak görülecek. Özellikle İstanbul'da yaşayan vatandaşların en çok merak ettiği İstanbul'a kar ne zaman yağacak?sorusuyla ilgili cevap Meteoroloji'den verildi. İşte il il hava durumu raporları...