ABD'den bir Türkiye açıklaması daha

Türkiye ile çalışacaklarını belirten ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, "Türkiye'nin PKKteröristleri hakkındaki kaygılarını göz önünde bulunduracağız. Suriye'de DEAŞ tamamen bitinceye kadar askeri varlığımızı sürdüreceğiz. 2011'de Irak'taki hatayı tekrar etmeyeceğiz." dedi.

ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, ülkesinin Suriye'de 'Sınır Güvenlik Gücü' kurma çabalarıyla ilgili olarak yeni bir açıklama yaptı. Tillerson, "ABD'nin Türkiye'ye bir açıklama borcu var" dedi ve ülkesinin sınır gücü kurmak gibi bir niyeti olmadığını aktardı.

"TÜRKİYE BÜYÜK FEDAKARLIKLAR GÖSTERDİ"

Diplomatik ve askeri açıdan varlıklarını Suriye'de sürdürmeye devam edeceklerini söyleyen Tillerson, "Suriye ve komşularının geleceği ve istikrarı için Türkiye'nin yakın işbirliğine ihtiyaç var, Türkiye gerek insani gerekse askeri açıdan büyük fedakarlıklar gösterdi." şeklinde konuştu.

"ÇEKİLMEMİZ ESED'İN İŞİNE YARAR"

DEAŞ'ın Suriye'de bir kez daha failiyet gösterecek duruma gelmemesi için çalışmalarına devam edeceklerini söyleyen Rex Tillerson, "ABD'nin çekilmesi Esed'in işine yarar."ifadelerini kullandı.

Tillerson, ABD öncülüğündeki uluslararası koalisyonun Türkiye sınırında 30.000 kişilik ordu kurma açıklamasıyla ilgili olarak konuştu.

"ABD, Türkiye'ye açıklama borçludur" diyen Tillerson, Türkiye'nin sert tepki gösterdiği plan için şunları söyledi:

ABD'nin Suriye'nin kuzeyinde sınır gücü kurmak gibi bir niyeti yok. Türkiye'nin neden bu şekilde tepki gösterdiğini anlayabiliyorum.

Yerel güçleri eğitiyor olmamızın sadece sebebi orada DEAŞ'tan arındırılan bölgelerdeki güvenliği sağlamak."

￼ABD öncülüğündeki Koalisyon, Suriye'nin kuzeyinde en büyük bileşenini terör örgütü PKK'nın kolu PYD'nin silahlı kanadı YPG'nin oluşturduğu Suriye Demokratik Güçleri (SDG) unsurlarından 'sınır gücü' kurma sürecinin başlatıldığını açıklamıştı. Bu yeni silahlı oluşuma 'Sınır Güvenlik Gücü' (BSF) adı verilmişti. Bu açıklamadan hemen sonra ise Türkiye'den çok sert tepki gelmişti.