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Canlı sopa!

Anne, da kızının fotoğrafını paylaşan arkadaşını tekme tokat dövüp canlı yayın yaptı...

Canlı sopa!
Antalya Muratpaşa'da Pazar günü yaşanan olay tüyler ürpertti. İ.Y.A adlı genç kız, arkadaşı Nesibe Ö.'nün bir görüntüsünü sosyal medya hesabında yayınladı. Bu olayın üzerine iki arkadaşın arası açıldı. Ö., konuşmak için A'yı evine çağırdı. Ardından arkadaşını, annesi ve yakınları ile birlikte dövüp hesabından canlı yayınladı. Görüntülerde sorgulanan genç kıza önce anne tarafından tokat atılıyor. Sonra odadakiler kıza vurmaya başlıyor. Küfürlerin vhavada uçuştuğu görüntülerde, genç kızı saçından sürüklenip tekme tokat dövülüyor.


Görüntülerin sonunda aynı kadın genç kızdan soyunmasını istiyor ve canlı yayın bu noktada kesiliyor. Olayın ortaya çıkmasının ardından Antalya polisi Nesibe Ö., annesi Ayşe K. ve 3 yakınını gözaltına aldı. Şüpheliler, ifadelerinin ardından adliyeye yollandı.
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  • 18 Ocak 2018, Perşembe
  • Gazete
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