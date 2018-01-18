Canlı sopa!

Antalya Muratpaşa'da Pazar günü yaşanan olay tüyler ürpertti. İ.Y.A adlıgenç kız, arkadaşı NesibeÖ.'nün bir görüntüsünüsosyal medya hesabındayayınladı. Bu olayınüzerine iki arkadaşın arası açıldı. Ö., konuşmak için A'yı evine çağırdı. Ardından arkadaşını, annesi ve yakınları ile birlikte dövüp sosyal medya hesabından canlı yayınladı. Görüntülerde sorgulanan genç kıza önce anne tarafından tokat atılıyor. Sonra odadakiler kıza vurmaya başlıyor. Küfürlerin vhavada uçuştuğu görüntülerde, genç kızı saçından sürüklenip tekme tokat dövülüyor.
Görüntülerin sonunda aynı kadın genç kızdan soyunmasını istiyor ve canlı yayın bu noktada kesiliyor. Olayınortaya çıkmasınınardından Antalyapolisi Nesibe Ö., annesi Ayşe K. ve 3 yakınını gözaltına aldı. Şüpheliler,ifadelerininardından adliyeyeyollandı.
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