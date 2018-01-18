56 milyonluk eş soygun!

Bursa'da yaşayan kariyer sahibi bir anne olan 52 yaşındaki RabiaKuru, atv'de yayınlanan Esra Erol'da programına katıldı. Eşi A.K. tarafından ihanete uğradığını anlatan kadın, 56 milyon lira dolandırıldığını belirtti. Eşinin mal varlığıyla ilgili aldığı notları programda paylaşan Kuru, "Benimle ne zaman evleneceğini,ne zaman boşanacağını, hattaboşandıktan sonra sevgilisiylene zaman evleneceğine dairplanlarını ajandasına not etmiş" dedi. Gözyaşlarına boğulan Rabia Kuru, "2009 yılında eşimle birlikte şirket kurmaya karar verdik. Büyük bir malvarlığına ulaştık. Arsa, lüksotomobil, tarla, şirket ve villalarasahip olduk. 56 milyon lira elimdenuçup gitti. Geriye sadece biremekli maaşı kaldı" diye konuştu.
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