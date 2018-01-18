 ;
Yol Durumu
  1. Devletin de teröristin de hesabı döner
  2. Kanlı barış

56 milyonluk eş soygun!

56 milyonluk eş soygun!
Bursa'da yaşayan kariyer sahibi bir anne olan 52 yaşındaki Rabia Kuru, atv'de yayınlanan Esra Erol'da programına katıldı. Eşi A.K. tarafından ihanete uğradığını anlatan kadın, 56 milyon lira dolandırıldığını belirtti. Eşinin mal varlığıyla ilgili aldığı notları programda paylaşan Kuru, "Benimle ne zaman evleneceğini, ne zaman boşanacağını, hatta boşandıktan sonra sevgilisiyle ne zaman evleneceğine dair planlarını ajandasına not etmiş" dedi. Gözyaşlarına boğulan , "2009 yılında eşimle birlikte şirket kurmaya karar verdik. Büyük bir malvarlığına ulaştık. Arsa, lüks otomobil, tarla, şirket ve villalara sahip olduk. 56 milyon lira elimden uçup gitti. Geriye sadece bir emekli maaşı kaldı" diye konuştu.
Etiketler: , ,
  • 18 Ocak 2018, Perşembe
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar